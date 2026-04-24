Италианската футболна асоциация ще се нуждае от подкрепа от спонсори, за да ангажира Пеп Гуардиола за национален треньор

Кремена Младенова
Италианската футболна асоциация ще се нуждае от подкрепа от спонсори, за да ангажира Пеп Гуардиола за национален треньор
Италианската футболна асоциация ще се нуждае от подкрепа от спонсори, за да ангажира Пеп Гуардиола за национален треньор
снимка: AP Photo/Dave Thompson
Манчестър,  
24.04.2026 16:17
 (БТА)

Заплатата на Пеп Гуардиола би била непосилна за Италианската футболна асоциация, така че централата ще се нуждае от допълнителна финансова подкрепа от спонсори, ако реши да предложи треньорския пост в националния отбор на именития испанец, пише вестник Gazzetta dello Sport и добавя, че ситуацията би била подобна на тази с Антонио Конте в миналото.

Гуардиола се очертава като възможен кандидат за поста и изглежда с удоволствие би изслушал предложение от италианската асоциация, за която предстои да избере нов президент на 22 юни.

Испанският специалист печели около 14 милиона евро на сезон в клубния си тим Манчестър Сити.

В последните години най-високоплатеният селекционер на Италия беше Роберто Манчини, който подписа за 3 милиона евро годишно след спечелването на Европейското първенство през 2021 година.

 

