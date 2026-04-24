Матайс де Лихт поднови тренировки на терен, Лисандро Мартинес и Патрик Доргу остават извън групата на Манчестър Юнайтед за мача с Брентфорд

Нидерландският защитник Матайс де Лихт беше фотографиран да тренира на терена в момент, в който стана ясно, че футболистът на Манчестър Юнайтед ускорява рехабилитацията си от продължителна контузия на гърба.

26-годишният футболист започна силно сезона, който по-късно се превърна в кошмар за него и не играеше до момента, в който на 30-и ноември помогна на „Червените дяволи“ да победят Кристъл Палас с 2:1. Но така и не е попаднал в състава, откакто Майкъл Карик пое отбора, а мениджърът призна, че няма гаранция Де Лихт да играе отново преди края на сезона. Също така мениджърът на Юнайтед каза, че проблемът с гърба „се оказва труден“ за нидерландския национал, който „трябва да бъде търпелив и позитивен, докато се опитва да преодолее контузията.

Ясно е, че отново ще отсъства в понеделник, когато Юнайтед е домакин на Брентфорд, но клубът публикува положителна актуализация, показваща снимки как той тренира под наблюдението на медицинския персонал на клуба на терена.

Cъщо така клубът от Висшата лига добавя: „Де Лихт ралоти на трева, като се придържа към индивидуална програма. Централният защитник работи по свой график и прави всичко, което е нужно, за да се завърне“.

„Де Лихт е фокусиран върху възстановяването си в пълна форма, като засега Майкъл Карик не е разкрил „времеви график“, в който „трябва да се завърне в игра“, пишат още от стадион „Олд Трафорд“.

Хари Магуайър обаче ще се върне на терена в понеделник, след като изтърпя наказание от два мача. Лисандро Мартинес обаче остава наказан и извън плановете.

По въпроса с другите кадрови проблеми стана ясно, че Лени Йоро – който пропусна победата с 1:0 над Челси миналия уикенд поради контузия, ще бъде прегледан, докато Патрик Доргу продължава рехабилитацията си от проблем с подколянното сухожилие.

„Честно казано, всичко си е наред, както си и беше. Имаме няколко малки удари и леки разтежения, което се очаква и не е изненада“, започна Карик. „Патрик е близо до завръщането, но все още не и можем да кажем, че отбелязва добър напредък. Също така е по-близо до пълноценни тренировки с отбора, което е положително и наистина добра новина. За Йоро – има някаква надежда, но няма яснота дали ще се върне скоро и кога точно. Работим по въпроса да го възстановим на 100 %“, завърши Майкъл Карик.