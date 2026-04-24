Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Монастир

Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин, който е поставен под номер 8, не успя да довърши двубоя си срещу водача в схемата Азиз Уакаа (Тунис). Маздрашки се отказа поради контузия при резултат 7:6(5), 2:6, 0:3 след два часа и 22 минути на корта.

Българинът взе първия сет след тайбрек, но загуби 9 от следващите 11 гейма и в началото на третата част се отказа да продължи мача.