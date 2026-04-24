Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау: „Изгубихме малко от увереността си“

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау смята, че футболистите му са изгубили увереността си след серията от три поредни поражения във Висшата лига и предвижда големи промени в клуба през лятото.

„Свраките“ загубиха последните си четири мача във всички надпревари, а в първенството се смъкнаха до 14-ата позиция, с което шансовете им за класиране за евротурнирите сериозно намаляха.

„Изгубихме малко от увереността си - мисля, че това се видя срещу Борнемут в събота. Със скорошните си резултати и начина, по който нещата се развиваха срещу нас, играчите не са на максималното си ниво. Това се вижда“, обясни Еди Хау на пресконференция, цитиран от агенция Ройтерс.

Тимът от североизточна Англия гостува на втория Арсенал в събота в двубой от 34-ия кръг от Висшата лига.

„Имаме много добри футболисти в състава, които се представят по-зле от възможностите си, а загубата на увереност може да влияе много на индивидуалните играчи. Работата ми тази седмица беше да ги подкрепям и да им помогна да осъзнаят как можем да се върнем на най-доброто си ниво индивидуално и в колективен план“, добави английският специалист.

Лошата новина за Нюкасъл е, че нападателят Антъни Гордън, който е и водач при голмайсторите през сезона със 17 попадения, ще пропусне втори пореден мач заради контузия, която според Хау не е сериозна, но все пак ще му попречи да се върне навреме за мача срещу „артилеристите“.

Въпреки това английският наставник оставя рекордната покупка Ник Волтемаде на пейката в последните срещи, при условие че германецът е напълно здрав.

„Трудно е, защото нашите централни нападатели са продуктивни. Антъни Гордън играеше на върха на атаката и вкарваше голове, а сега Уилям Осула се включва и прави същото. Трябва да награждаваш играчите за това, което допринасят за отбора, а в момента съм избрал опция, различна от Ник. Няма проблем с неговото физическо състояние - когато играе, трябва да прави същото и да донася головете, от които се нуждаем“, каза Еди Хау.

Според него през лятото Нюкасъл ще се нуждае от по-големи промени в състава, ако продължат слабите представяния до края на сезона.

„Ако отборът не се справя добре, тогава ще са нужни по-големи промени през лятото, отколкото сме правили преди. Трябва да реагираш на това, което виждаш. Това важи за всеки ден и всяка седмица зад кулисите. Мисля, че играчите ще очакват, че имат отговорност да се представят възможно най-добре. И от мен зависи да правя най-доброто за футболистите и за щаба“, завърши Хау.