ПФК Левски свиква извънредна пресконференция

ПФК Левски организира извънредна пресконференция на президента и председател на Надзорния съвет на клуба Наско Сираков.

По време на срещата ще бъдат засегнати теми, свързани с визията за бъдещето на клуба, неговата идентичност, актуалното състояние на ПФК Левски, както и въпроси от обществен интерес, съобщиха от клуба.

Пресконференцията ще се проведе днес, от 15:00 часа, на стадион „Георги Аспарухов“, в залата на етаж 4 в Сектор А.