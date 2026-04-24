Арбелоа: „Целта на Реал Мадрид до края на сезона е да печели всеки мач“

site.btaАрбелоа: „Целта на Реал Мадрид до края на сезона е да печели всеки мач“
Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа обяви целта на клуба за останалата част от сезона.
„Целта на Реал Мадрид е да печели всеки мач. Трябва да излезем на терена и да побеждаваме. Казах на играчите да се фокусират само върху Реал Мадрид. Трябва да бъдем много отговорни и да уважаваме не само емблемата на клуба, но и себе си. Това означава да даваме 100% до последния ден“, цитира пресслужбата на клуба думите на Арбелоа.
След 32 мача Реал Мадрид е втори в испанската лига със 73 точки.
