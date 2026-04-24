Баскетболният Шумен обяви свободен вход за публиката за домакинството срещу Черно море Тича в събота

Кремена Младенова
Баскетболният Шумен обяви свободен вход за публиката за домакинството срещу Черно море Тича в събота
Баскетболният Шумен обяви свободен вход за публиката за домакинството срещу Черно море Тича в събота
снимка: Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (архив)
Шумен,  
24.04.2026 12:20
 (БТА)

Вход свободен за последния си мач от редовния сезон в Sesame Националната баскетболна лига (НБЛ) срещу Черно море Тича, обявиха от тима на Шумен.

"Дългият и тежък сезон е към своя край. Представянето на Шумен не бе сред най-добрите. Проблеми със залите, селекцията и контузии се отразиха на представянето през сезон, но едно нещо бе на най-високо ниво - феновете на Шумен, които подкрепяха отбора през целия сезон!

Ръководството на клуба прави жест към всички фенове на баскетболната игра в града и за последния мач входът ще е безплатен! Тази събота, 25 април от 17:00 часа в зала "Младост", написаха от клуба от профила си в социалната платформа Фейсбук.

Баскетболистите на Шумен заемат последното, 11-о място във временното класиране и нямат шансове за участие в плейофите през настоящия сезон 2025/2026.

Останалите четири срещи от последния кръг в редовния сезон на НБЛ ще се изиграят по програма на 25 април от 19:15 часа.

 

/КМ/

23.04.2026 17:32

Баскетболният Шумен ще приеме Черно море Тича в зала "Младост" в събота

Баскетболният Шумен анонсира, че домакинството срещу Черно море Тича от последния, 33-и кръг от редовния сезон в НБЛ ще се играе в зала "Младост", а не както бе първоначално оповестено в "Арена Шумен"
20.04.2026 21:02

Миньор 2015 се справи при домакинството си на Шумен в Националната баскетболна лига

Миньор 2015 се наложи над състава на Шумен със 113:96 (31:19, 24:28, 27:27, 31:22) като домакин в зала „Борис Гюдеров" в Перник в среща от 32-ия, предпоследен кръг от редовния сезон в Националната баскетболна лига за мъже

