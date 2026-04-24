Първият международния турнир "Купа Петко Петков" събира 26 водещи български и европейски футболни школи през юни в Стара Загора

Общо 26 отбора от четири италиански, сръбски, турски и водещи български школи са сред участниците в първото издание на международния турнир "Купа Петко Петков", който ще се проведе от 4 до 7 юни в Стара Загора. Това съобщиха от „Кондор спорт“, които са организатори на надпреварата заедно с Община Стара Загора и детско-юношеската школа на Берое.

Турнирът е за набор 2014 и ще се проведе по правилата на Футбол 9. След проведен жребий отборите са разпределени в пет групи. В група А са представителите на сръбския Цървена звезда, столичните Септември и Локомотив, варненския Фратрия и Дунав (Русе). В група B попаднаха отборите на италианските Торино и Монтело Калчо, както и българските представители Ботев (Пловдив), Добруджа и Левски (Раковски). Италианският Лацио, Берое, Локомотив (Пловдив), V&R academy и Розова долина (Казанлък) са в следващата група С, а в група D попаднаха турският Бешикташ, Славия, Спартак (Варна), Ботев (Враца) и Хебър (Пазарджик). Последната група Е е единствената, съставена от шест отбора – Болоня, ЦСКА, вторият тим на Славия, Локомотив (Стара Загора), Нефтохимик и Хасково.

Организаторите обявиха, че са подготвили специален сайт и мобилно приложение, чрез които ще можете да бъдат следена резултати на живо, голмайстори, програма и класиране, както и други изненади, които досега не са правени на подобни турнири в България. Ще покажем, че детски турнир по футбол може да се прави не само с комерсиална цел, а в името на една легенда, посочват още от „Кондор спорт“.

Турнирът носи името на легендарния футболист на Берое Петко Петков. Централен нападател на старозагорци в периода 1968 - 1980 г. Петков е изиграл 442 мача с екипа на Берое и е футболистът с най-много реализирани голове за тима – цели 300 във всички турнири. 144 в А група, 89 в Б група, 38 в различните турнири за Купата на България, 14 за Балканската купа, 6 за КНК и 9 за УЕФА.

Петко Петков е двукратен голмайстор на А група с екипа на Берое през 1974 година, когато отбелязва 20 гола и през 1976 година – с 19 вкарани попадения. Национал на България в 33 срещи. Двукратен носител на Балканската купа през 1968 и 1969 г., Носител е на бронзов медал със старозагорци през 1972 г. Петков е и първият български футболист, който преминава в западноевропейски клуб и е шампион и носител на Купата на Австрия с отбора на Аустрия (Виена).

40-та годишнина от спечелването на шампионската титла на България от Берое и 110 години от създаването на клуба ще бъдат отбелязани в неделя (26 април) с демонстративния мач между "Берое - шампиони" и "Легенди на България".