Овиедо и Виляреал завършиха наравно в среща от Ла Лига

Овиедо и Виляреал завършиха 1:1 в среща от 33-ия кръг на испанската Ла Лига.
Гостите поведоха в 13-ата минута от дузпа, реализирана от Никола Пепе.
Овиедо стигна до равенството в 69-ата минута чрез Илиас Шайра.
Овиедо остава на последното място с 28 точки, докато Виляреал заема третата позиция с 62.
В друга среща от кръга борещият се за оцеляването си в испанския елит Леванте победи Севиля с 2:0 у дома. И двата гола за тима от Валенсия вкара Иван Ромеро.
Леванте има 32 точки на 19-ото място, но е само на 2 точки от спасителната 17-а позиция, където е Севиля.
Първенство на Испания по футбол, срещи от 33-ия кръг:
Леванте - Севиля - 2:0
Райо Валекано - Еспаньол - 1:0
Овиедо - Виляреал - 1:1
от сряда:
Елче - Атлетико (Мадрид) - 3:2
Реал Сосиедад - Хетафе - 0:1
Барселона - Селта (Виго) - 1:0
от вторник:
Атлетик (Билбао) - Осасуна - 1:0
Майорка - Валенсия - 1:1 Жирона - Бетис - 2:3
Реал (Мадрид) - Алавес - 2:1
Начело в класирането е Барселона със 82 точки, пред Реал (Мадрид) със 73, Виляреал с 62 и Атлетико (Мадрид) с 57. Следват Бетис с 49, Хетафе и Селта Виго с по 44, Реал Сосиедад с 42 и др.
/МД/
