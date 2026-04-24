Овиедо и Виляреал завършиха наравно в среща от Ла Лига

Овиедо и Виляреал завършиха 1:1 в среща от 33-ия кръг на испанската Ла Лига.

Гостите поведоха в 13-ата минута от дузпа, реализирана от Никола Пепе.

Овиедо стигна до равенството в 69-ата минута чрез Илиас Шайра.

Овиедо остава на последното място с 28 точки, докато Виляреал заема третата позиция с 62.

В друга среща от кръга борещият се за оцеляването си в испанския елит Леванте победи Севиля с 2:0 у дома. И двата гола за тима от Валенсия вкара Иван Ромеро.

Леванте има 32 точки на 19-ото място, но е само на 2 точки от спасителната 17-а позиция, където е Севиля.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 33-ия кръг:

Леванте - Севиля - 2:0

Райо Валекано - Еспаньол - 1:0

Овиедо - Виляреал - 1:1

от сряда:

Елче - Атлетико (Мадрид) - 3:2

Реал Сосиедад - Хетафе - 0:1

Барселона - Селта (Виго) - 1:0

от вторник:

Атлетик (Билбао) - Осасуна - 1:0

Майорка - Валенсия - 1:1 Жирона - Бетис - 2:3

Реал (Мадрид) - Алавес - 2:1

Начело в класирането е Барселона със 82 точки, пред Реал (Мадрид) със 73, Виляреал с 62 и Атлетико (Мадрид) с 57. Следват Бетис с 49, Хетафе и Селта Виго с по 44, Реал Сосиедад с 42 и др.