Овиедо и Виляреал завършиха наравно в среща от Ла Лига

Мирослав Димитров
AP Photo/Joan Monfort
Мадрид,  
24.04.2026 07:51
 (БТА)

Овиедо и Виляреал завършиха 1:1 в среща от 33-ия кръг на испанската Ла Лига. 

Гостите поведоха в 13-ата минута от дузпа, реализирана от Никола Пепе. 

Овиедо стигна до равенството в 69-ата минута чрез Илиас Шайра. 

Овиедо остава на последното място с 28 точки, докато Виляреал заема третата позиция с 62. 

В друга среща от кръга борещият се за оцеляването си в испанския елит Леванте победи Севиля с 2:0 у дома. И двата гола за тима от Валенсия вкара Иван Ромеро. 

Леванте има 32 точки на 19-ото място, но е само на 2 точки от спасителната 17-а позиция, където е Севиля. 

Първенство на Испания по футбол, срещи от 33-ия кръг:  

Леванте - Севиля - 2:0
Райо Валекано - Еспаньол - 1:0
Овиедо - Виляреал - 1:1 

от сряда:
Елче - Атлетико (Мадрид) -  3:2 
Реал Сосиедад - Хетафе - 0:1 
Барселона - Селта (Виго) -  1:0  

от вторник: 
Атлетик (Билбао) - Осасуна - 1:0 
Майорка - Валенсия - 1:1 Жирона - Бетис - 2:3 
Реал (Мадрид) - Алавес - 2:1  

Начело в класирането е Барселона със 82 точки, пред Реал (Мадрид) със 73, Виляреал с 62 и Атлетико (Мадрид) с 57. Следват Бетис с 49, Хетафе и Селта Виго с по 44, Реал Сосиедад с 42 и др.

