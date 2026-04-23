Леванте победи Севиля, Райо Валекано надигра Еспаньол в Ла Лига

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Joan Monfort
Валенсия ,  
23.04.2026 23:05
 (БТА)

Отборът на Леванте се наложи над Севиля с 2:0 в дербито на дъното на испанската Ла Лига. Иван Ромеро изведе тима от Валенсия напред в резултата в 38-ата минута след асистенция на Хон Оласагасти. Отново Иван Ромеро в добавеното време на мача оформи крайното 2:0 за Леванте. Така домакините продължават да бъдат на предпоследното 19-о място в класирането, но вече са само на две точки зад 17-ия Севиля, който е първият тим на чертата с изпадащите тимове.

Райо Валекано надигра и Еспаньол с 1:0 в друг мач от 33-ия кръг на първенството. Гостите от Барселона могат да съжаляват, че не поведоха. В 74-ата минута те получиха право да изпълнят дузпа за игра с ръка на Оскар Валентин от домакините. Кике Гарсия се нагърби с изпълнението на наказателния удар, като се опита да заблуди вратаря и спря при засилката, а след това стреля вляво, но Дани Карденас изчака до последно и парира шута. Три минути преди края на редовното време Серхио Камело донесе успеха на тима от Мадрид с прецизен удар от наказателното поле в левия ъгъл на вратата. Така Райо Валекано изпревари Еспаньол, като и двата тима имат по 38 точки и са съответно 11-и и 12-и в подреждането. 

 

Първенство на Испания по футбол, 33-и кръг:

Леванте - Севиля - 2:0
Райо Валекано - Еспаньол - 1:0

по-късно днес:
Овиедо - Виляреал

от сряда: 
Елче - Атлетико Мадрид - 3:2
Реал Сосиедад - Хетафе - 0:1
Барселона - Селта Виго - 1:0

от вторник:
Атлетик Билбао - Осасуна - 1:0
Майорка - Валенсия - 1:1
Жирона - Бетис - 2:3
Реал Мадрид - Алавес - 2:1

В класирането води отборът на Барселона с 82 точки пред Реал Мадрид със 73, а трети е Виляреал с 61. В подреждането следват Атлетико Мадрид с 57, Бетис с 49, Хетафе и Селта Виго с по 44 и други.

/ХБ/

Свързани новини

23.04.2026 07:35

Ламин Ямал вкара от дузпа за минимална победа на Барселона над Селта (Виго) и се контузи

Барселона се доближи до запазване на титлата си в Ла Лига с победа с 1:0 над Селта Виго в 32-ия кръг, но победата беше засенчена от контузията на Ламин Ямал, който вкара единственото попадение от дузпа в първата част от срещата. При шест оставащи
21.04.2026 22:54

Атлетик (Билбао) с минимална домакинска победа над Осасуна, равенство между Майорка и Валенсия в испанското футболно първенство

  Първенство на Испания по футбол, срещи от 33-ия кръг: Атлетик (Билбао) – Осасуна 1:0 Майорка – Валенсия 1:1 По-късно днес: Жирона – Бетис Реал (Мадрид) – Алавес Утре играят: Елче – Атлетико (Мадрид) Реал Сосиедад – Хетафе Барселона – Селта

