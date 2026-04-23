Биляна Дудова ще се бори на репешаж в петия ден на Европейското първенство в Тирана, Ахмед Магамаев започва от четвъртфиналите в свободния стил

Спец. Кор. на БТА Ивайло Георгиев
Дудова (синьо трико) в схватка с норвежката Грейс Булен (червено) на четвъртфиналите в категория до 57 кг от Европейското първенство по борба в Тирана / Снимка: Спец. Кор. на БТА Ивайло Георгиев
Тирана,  
23.04.2026 19:20
 (БТА)

Българската националка Биляна Дудова ще се бори на репешажите на категория до 62 кг от Европейското първенство по борба в Тирана, след като победилата я по-рано днес Грейс Булен се класира на финал. Олга Попова пък отпадна от турнира, въпреки че по-рано днес тийнейджърката записа паметна победа още в дебюта си на голямата сцена. 

Дудова, четирикратна шампионка, отпадна на четвъртфиналите след поражение с 0:10 срещу Булен. Норвежката, която също има четири златни медала на континентално ниво, срещна Йохана Линдборг на полуфинала, преди който и двете бяха с баланс 20:0 технически точки. Очаквано, схватката бе много оспорвана, а Булен се оказа краен победител със 7:6. Така тя изтегли Дудова на репешаж, в който българката ще срещне французойката Амелин Дуар. Победителката ще се бори за бронзово отличие с Линдборг, а Булен е на финал с лидерката в схемата Амина Танделова.  

Българските национали заемат четвърто място в класирането по медали, но еврошампионатът съвсем не е приключил. Утре схватките си започват първите борци в свободен стил Ивайло Тисов (57 кг), Шамил Мамедов (65), Микяй Наим (70), Айкан Сеид (79) и Ахмед Магамаев (97).

Магамаев е поставен под номер 1 в схемата на 97 кг и пропуска квалификациите, а на четвъртфиналите най-вероятно ще се изправи срещу състезаващия се с неутрален статут беларуски ветеран Александър Хуштин. Преди това обаче последният трябва да преодолее гръцкия борец Теодорос Кириакидис. Останалите също имат приемлив жребий. Тисов започва с румънеца Разван Ковач, а Наим ще срещне молдовеца Александър Гайдарли. Мамедов, последният натурализиран национал, ще се бори с украинеца Микита Хончаров, а Сеид ще се изправи срещу грузинеца Тариел Гафриндашвили.

Свързани новини

23.04.2026 13:56

Биляна Дудова и Олга Попова не успяха да преодолеят четвъртфиналите на Европейското първенство по борба и чакат втори шанс на репешажи

Биляна Дудова и Олга Попова претърпяха поражения на четвъртфиналите на Европейското първенство по борба в Тирана, Албания, но все още имат шансове за репешажи. Двете са последните български представителки на турнира, в който националите имат злато,
23.04.2026 12:32

Олга Попова започна Европейското първенство по борба със забележителен обрат, Биляна Дудова ще срещне Грейс Булен на четвъртфиналите

Олга Попова направи забележителен обрат и надви опитната испанка Лидия Перес на старта на категория до 57 кг за жени от Европейското първенство по борба в Тирана, а четирикратната шампионка Биляна Дудова научи името на своята съперничка. Днес
23.04.2026 01:44

Националите по борба класически стил завършиха шести на Европейското първенство в Тирана, федерацията ги поздрави за успехите

Българските национали по борба класически стил завършиха на шесто място в класирането по медали на Европейското първенство в Тирана, след като спечелиха три отличия със златото на Кирил Милов, среброто на Семен Новиков и бронза на Стефан Геориев. Те
23.04.2026 01:09

Азербайджан спечели две титли и поведе в класирането по медали на Европейското първенство по борба в Тирана, България има пълен комплект отличия след златото на Кирил Милов

Азербайджан поведе в класирането по медали на Европейското първенство по борба в Тирана, след като спечели две титли в третия ден на турнира, който е и последен в класическия стил. България пък вече има пълен комплект от медали, след като Кирил
22.04.2026 23:40

Кирил Милов: "Когато човек мечтае и иска силно мечтата, тя се сбъдва"

Когато човек мечтае и иска силно мечтата, тя се сбъдва, заяви българският национал Кирил Милов след победата си над Алекс Соке с 3:1 на финала на категория до 97 класически стил от Европейското първенство по борба в Тирана. Той спечели втори пореден
22.04.2026 21:36

Кирил Милов спечели първа титла за България на Европейското първенство по борба в Тирана

Кирил Милов спечели първа европейска титла за България на континенталното първенство в албанската столица Тирана, след като надви унгареца Алекс Соке с -- във финалната схватка на категория до 97 кг класически стил. Това е първо злато за националите

