Йоана Константинова победи Ива Иванова и ще играе на полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Монастир

Йоана Константинова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Ада Кумру (Турция) победиха поставените под номер 1 в схемата при дуетите Ива Иванова и Елена Милованович (Сърбия) с 6:2, 3:6, 10-8 за 84 минути на корта.

В решителната трета част Иванова и Милованович водеха с 6-4, но след серия от четири поредни точки Константинова и Кумру направиха обрат - 8-6 и след 10-8 успяха да стигнат до крайния успех.

Следващите им съпернички са италианките Франческа Гандолфи и Джиневра Монтебруно.

Иванова продължава на четвъртфиналите на сингъл. 19-годишната българка, която е поставена под номер 5, победи след обрат Ада Кумру (Турция) с 2:6, 6:3, 6:0 за час и 53 минути на корта.

В спор за място на полуфиналите тя ще срещне Маша Лазаренко (Украйна).

Йоана Константинова загуби втория кръг на сингъл, след като отстъпи пред номер 3 Елена Милованович (Сърбия) с 3:6, 2:6.