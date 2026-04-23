Подробно търсене

Йоана Константинова победи Ива Иванова и ще играе на полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Монастир

Ива Кръстева
Йоана Константинова, снимка: кореспондент на БТА във Варна Красимир Кръстев (архив)
Монастир, Тунис,  
23.04.2026 19:27
 (БТА)

Йоана Константинова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Ада Кумру (Турция) победиха поставените под номер 1 в схемата при дуетите Ива Иванова и Елена Милованович (Сърбия) с 6:2, 3:6, 10-8 за 84 минути на корта.

В решителната трета част Иванова и Милованович водеха с 6-4, но след серия от четири поредни точки Константинова и Кумру направиха обрат - 8-6 и след 10-8 успяха да стигнат до крайния успех.

Следващите им съпернички са италианките Франческа Гандолфи и Джиневра Монтебруно.

Иванова продължава на четвъртфиналите на сингъл. 19-годишната българка, която е поставена под номер 5, победи след обрат Ада Кумру (Турция) с 2:6, 6:3, 6:0 за час и 53 минути на корта.

В спор за място на полуфиналите тя ще срещне Маша Лазаренко (Украйна).

Йоана Константинова загуби втория кръг на сингъл, след като отстъпи пред номер 3 Елена Милованович (Сърбия) с 3:6, 2:6.

/ИК/

Свързани новини

22.04.2026 16:27

Ива Иванова преодоля първия кръг на тенис турнир в Монастир

Ива Иванова преодоля първия кръг на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди щатски долара. 19-годишната българка, която е поставена под номер 5, отстрани Бенедета Ортенци (Италия) с 6:1, 6:1 за час и

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:34 на 23.04.2026

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация