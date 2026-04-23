Маздрашки достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Монастир

Ива Кръстева
снимка: Благой Кирилов/БТА (архив)
Монастир, Тунис,  
23.04.2026 15:08
 (БТА)

Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин, който е поставен под номер 8 в основната схема, победи убедително Али Хабиб (Великобритания) с 6:0, 6:3. Срещата продължи само 64 минути.

Маздрашки доминираше изцяло в първия сет, в който не загуби нито един гейм. Българинът изостана с 1:3 във втората част, но със серия от пет поредни спечелени гейма стигна до победата.

За място на полуфиналите Анас Маздрашки ще играе срещу водача в схемата Азиз Уакаа (Тунис).

/ИК/

Към 15:25 на 27.04.2026

