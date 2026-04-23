Лудогорец, ЦСКА и Локомотив (Пловдив) бяха глобени от БФС след полуфиналните срещи от турнира за Купата на България

Атанас Василев
БТА, Национална футболна база „Бояна“
София,  
23.04.2026 15:03
 (БТА)

Футболистите на ЦСКА (София) Бруно Жордао и Анжело Мартино бяха лишени от състезателни права за по 1 мач всеки, като в допълнение трябва да платят и финансова глоба, стана ясно след днешното заседание на Дисциплинарната комисия.

Двамата бяха наказани с червени картони в добавеното време на срещата с Лудогорец (Разград) за купата на страната, спечелена от „армейците“ с 2:1.

Също така три от четирите полуфиналисти в турнира отнесоха глоби по доклади на делегатите на БФС заради различни провинения. ЦСКА (Сф) трябва да внесе 1942,91 евро, Локомотив (Пловдив) е глобен с 1687,26 евро, а Лудогорец – 1176,58 евро. И трите отбора са санкционирани заради провинения на феновете, а участниците на мача в Разград и заради закъснение за излизане на терена след покана на съдията.

Решения на Дисциплинарната комисия на БФС от 23.04.2026 година:
Sesame Купа на България – 1/2-финали

Бруно Андре Кавако Жордао   ПФК ЦСКА (София)    1       127.82
Анжело Мартино              ПФК ЦСКА (София)    1       153.39
Адриан Кова Урбина          Локомотив (Пловдив) 1       127.82

    ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване
    За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.
    За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/, ДК наказва  ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.
    За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.
    За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.
    За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.
    За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/, ДК наказва  ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.
    За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.
    За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив" (Пловдив) с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.
    За използване на факли и димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.
    За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва  ПФК "Локомотив" (Пловдив) с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

25-ти кръг, Втора лига/Mr Bit/
    ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване
    ДК задължава ФК Хебър (Пазарджик) да възстанови щетите на стадион „Драгалевци” (София) съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

Елитни юношески групи
8-ми кръг - плейофна фаза Елитна група U-15
Мартин Симеонов Хинев       ПФК Добруджа (Добрич)       1
Ахил Илиянов Атанасов       ПФК ЦСКА (София)            1
Георги Василев Господинов   ФК Спартак (Варна)          1
Искрен Богданов             ПФК Левски (София)          1

8-ми кръг – плейофна фаза Елитна група U-16
Манол Иванов Данчев         ФК Пирин (Благоевград)      2
Кристиан Георгиев Георгиев  ПФК Черно море (Варна)      1
Бисер Мирославов Павлов     ПФК Ботев (Враца)           1
Ивайло Панайотов Христов    ПФК Ботев (Враца)           2
Валери Калинов Валериев     ПФК Ботев (Враца)           1
Михаил Пламенов Шкодров     ФК Пловдив 2015             1
Теодор Ивайлов Доцев        Септември (София)           1
Ашкън Сезгин Садула         ПФК Арда (Кърджали)         1

8-ми кръг – плейофна фаза Елитна група U-17
Даниел Павлинов Тодоров     Фратрия (Варна)             1
Павел Атанасов Страшимиров  Левски (София)              1
Благой Благоев Полежански   Локомотив (Пловдив)         2
Йоан Еммат Нофал            Лудогорец (Разград)         1
Георги Йосифов Стефанов     ПФК ЦСКА (София)            1

8-ми кръг – плейофна фаза Елитна група U-18
Георги Георгиев Ангарев     ФК Локомотив (София)        1
Валентин Архипов            ФК Локомотив (София)        1
Мерт Хакиф Салим            ФК Национал (София)         1

/АВ/

