Лудогорец, ЦСКА и Локомотив (Пловдив) бяха глобени от БФС след полуфиналните срещи от турнира за Купата на България

Футболистите на ЦСКА (София) Бруно Жордао и Анжело Мартино бяха лишени от състезателни права за по 1 мач всеки, като в допълнение трябва да платят и финансова глоба, стана ясно след днешното заседание на Дисциплинарната комисия.

Двамата бяха наказани с червени картони в добавеното време на срещата с Лудогорец (Разград) за купата на страната, спечелена от „армейците“ с 2:1.

Също така три от четирите полуфиналисти в турнира отнесоха глоби по доклади на делегатите на БФС заради различни провинения. ЦСКА (Сф) трябва да внесе 1942,91 евро, Локомотив (Пловдив) е глобен с 1687,26 евро, а Лудогорец – 1176,58 евро. И трите отбора са санкционирани заради провинения на феновете, а участниците на мача в Разград и заради закъснение за излизане на терена след покана на съдията.

Решения на Дисциплинарната комисия на БФС от 23.04.2026 година:

Sesame Купа на България – 1/2-финали

Бруно Андре Кавако Жордао ПФК ЦСКА (София) 1 127.82 Анжело Мартино ПФК ЦСКА (София) 1 153.39 Адриан Кова Урбина Локомотив (Пловдив) 1 127.82

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив" (Пловдив) с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За използване на факли и димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив" (Пловдив) с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

25-ти кръг, Втора лига/Mr Bit/

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

ДК задължава ФК Хебър (Пазарджик) да възстанови щетите на стадион „Драгалевци” (София) съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

Елитни юношески групи

8-ми кръг - плейофна фаза Елитна група U-15 Мартин Симеонов Хинев ПФК Добруджа (Добрич) 1 Ахил Илиянов Атанасов ПФК ЦСКА (София) 1 Георги Василев Господинов ФК Спартак (Варна) 1 Искрен Богданов ПФК Левски (София) 1 8-ми кръг – плейофна фаза Елитна група U-16 Манол Иванов Данчев ФК Пирин (Благоевград) 2 Кристиан Георгиев Георгиев ПФК Черно море (Варна) 1 Бисер Мирославов Павлов ПФК Ботев (Враца) 1 Ивайло Панайотов Христов ПФК Ботев (Враца) 2 Валери Калинов Валериев ПФК Ботев (Враца) 1 Михаил Пламенов Шкодров ФК Пловдив 2015 1 Теодор Ивайлов Доцев Септември (София) 1 Ашкън Сезгин Садула ПФК Арда (Кърджали) 1 8-ми кръг – плейофна фаза Елитна група U-17 Даниел Павлинов Тодоров Фратрия (Варна) 1 Павел Атанасов Страшимиров Левски (София) 1 Благой Благоев Полежански Локомотив (Пловдив) 2 Йоан Еммат Нофал Лудогорец (Разград) 1 Георги Йосифов Стефанов ПФК ЦСКА (София) 1 8-ми кръг – плейофна фаза Елитна група U-18 Георги Георгиев Ангарев ФК Локомотив (София) 1 Валентин Архипов ФК Локомотив (София) 1 Мерт Хакиф Салим ФК Национал (София) 1