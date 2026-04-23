Деветото издание на баскетболния турнир "Ваня Войнова" ще се проведе в началото на май

Кремена Младенова
снимка: Христо Касабов/БТА (архив)
23.04.2026 15:01
Деветото издание на баскетболния турнир "Ваня Войнова" ще се проведе от 1 до 3 май. Тази година напреварата ще бъде за момичета до 14-годишна възраст, информираха от Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол).

В надпреварата участие ще вземат съставите на Славия, Арис (Гърция), Партизан (Сърбия) и Бела Вода (Република Северна Македония). Срещите ще се проведат в столичната зала "Триадица".

Всеки отбор ще играе по три мача, като началото е на 1 май с двубоя между гръцкия Арис и сръбския Партизан.

Програма на турнира:

1 май:
16:00 Арис - Партизан
18:00 Славия - Бела Вода

2 май:
9:00 Бела Вода - Арис
11:00 Славия - Партизан
16:00 Бела Вода - Партизан
18:00 Славия - Арис

3 май:
9:00 Мач за 3/4-то място
11:00 Финал
13:00 Церемония по закриването

Всички срещи ще бъдат предавани пряко в Youtube канала на БФБаскетбол.

 

25.02.2026 21:29

Всички победители в анкетата Спортист на България от 1958 година досега

Всички победители в анкетата Спортист на България от 1958 година досега: 1958 - Ваня Войнова (баскетбол)1959 - Лютви Ахмедов (борба свободен и класически стил)1960 - Димитър Добрев (борба класически стил)1961 - Димитър Хлебаров (лека атлетика,
03.04.2024 13:24

Турнирът за Купа "Ваня Войнова" събира отново елитни баскетболни школи през уикенда

Срещите са от петък до неделя в столичната зала "Триадица" с вход свободен. Първият мач е в петък от 17.00 часа между Спорт тим Неготино и Мондо Баскет, веднага след това от 18:30 е тържественото откриване, следвано от 19.00 часа от Славия - Фуенлабрада.

