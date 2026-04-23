Деветото издание на баскетболния турнир "Ваня Войнова" ще се проведе в началото на май

Деветото издание на баскетболния турнир "Ваня Войнова" ще се проведе от 1 до 3 май. Тази година напреварата ще бъде за момичета до 14-годишна възраст, информираха от Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол).

В надпреварата участие ще вземат съставите на Славия, Арис (Гърция), Партизан (Сърбия) и Бела Вода (Република Северна Македония). Срещите ще се проведат в столичната зала "Триадица".

Всеки отбор ще играе по три мача, като началото е на 1 май с двубоя между гръцкия Арис и сръбския Партизан.

Програма на турнира: 1 май: 16:00 Арис - Партизан 18:00 Славия - Бела Вода 2 май: 9:00 Бела Вода - Арис 11:00 Славия - Партизан 16:00 Бела Вода - Партизан 18:00 Славия - Арис 3 май: 9:00 Мач за 3/4-то място 11:00 Финал 13:00 Церемония по закриването

Всички срещи ще бъдат предавани пряко в Youtube канала на БФБаскетбол.