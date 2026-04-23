Състезателите от плевенския карате клуб Спартак 14 завоюваха осем титли от Европейското първенство по шотокан карате-до

Състезателите от плевенския карате клуб Спартак 14 завоюваха осем титли от Европейското първенство и купа по шотокан карате-до в град Егер - Унгария. Това съобщи Управителят на Управителния съвет на клуба и старши треньор Милена Кирниколова след завръщането си от Унгария.

Тя заяви, че това е било едно от най-успешните състезания за клуба от ранг Европейско първенство до момента. Тези постижения са дошли, защото състезетелите са постигнали върхова спортна форма въпреки препятствията в подготовката - контузии, боледувания, ремонт в спортния комплекс.

Кирниколова добави, че впечатляващ е броят на финалите на първенството за нейните каратеки – 15, осем от които завършили са с европейска титла. Тя поздравява всички наши състезатели и треньори от клуба за труда, който са положили, за лишенията, които са понесли, за травмите, които не са ги спрели. Благодари им за всяка спечелена точка, за всяка победа, за всеки медал и дори само за достойното им участие без награда. Със своето представяне на първенството те са повдигнали авторитета на клуба.

Сенсей Кирниколова поясни, че на първенството са участвали 26 държави от Стария континент, а плевенският клуб е бил представен от 29 състезатели общо във всички възрасти на първенство и купа. Те са завоюваха осем златни, 11 сребърни и 12 бронзови медала от всички състезателни дисциплини, в които са взели участие.

Първенци в европейската купа са Марина Лилова - шобу ипон кумите 10-11 години деца до 38 кг и Тони Иванов - шобу ипон кумите, трето място кихон ипон кумите 14-15 години юноши до 60 кг.

Шампиони на Европа са: Александър Иванов - първо място шобу ипон кумите и първо място шобу санбон кумите 12-13 г. юноши над 58 кг; Дариан Абди – шобу санбон кумите 14-15 г. юноши до 55 кг; Илия Мицев - шобу ипон кумите 14-15 г. юноши до 63 кг; Петър Станчев - шобу ипон кумите 16-17 г. младежи до 68 кг и Максимилиан Рупчански - шобу ипон кумите и второ място шобу санбон кумите 18-20 г. младежи до 70 кг.

Тихомир Тодоров завоюва първо място при младежи 16-20 г. с националния тим.