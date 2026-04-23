Арда Гюлер и Едер Милитао ще пропуснат остатъка от сезона за Реал Мадрид

Испанският футболен гранд Реал Мадрид е установил контузии на полузащитника Арда Гюлер и бранителя Едер Милитао, които ще пропуснат остатъка от сезона, съобщава „Марка“.

Двамата играчи започнаха като титуляри, но получиха идентични травми в бедрото при победата с 2:1 срещу Алавес във вторник. Контузията на 21-годишния турчин е на десния крак, докато при бразилеца проблемът е в левия.

Едер Милитао страда от подобни контузии, откакто пристигна в испанската столица от Порто, и през настоящия сезон има едва 21 мача във всички турнири. Централният защитник се завърна в състава на Реал в началото на април след близо четиримесечно отсъствие, но отново няма да бъде на разположение на старши треньора Алваро Арбелоа.

Травмата на Арда Гюлер е първа за него от повече от две години, но идва в неприятен момент, когато борбата за титлата в испанската Ла Лига е в заключителната си фаза. Кралският клуб изостава на 8 точки зад лидера в класирането Барселона, но до края на сезона остават само шест кръга.