Подробно търсене

Националите по борба класически стил завършиха шести на Европейското първенство в Тирана, федерацията ги поздрави за успехите

Ивайло Георгиев
Националите по борба класически стил завършиха шести на Европейското първенство в Тирана, федерацията ги поздрави за успехите
Националите по борба класически стил завършиха шести на Европейското първенство в Тирана, федерацията ги поздрави за успехите
Българските национали по борба в класически стил по време на Европейското първенство в Албания / Снимка: Спец. Кор. на БТА Ивайло Георгиев
Тирана,  
23.04.2026 01:44
 (БТА)

Българските национали по борба класически стил завършиха на шесто място в класирането по медали на Европейското първенство в Тирана, след като спечелиха три отличия със златото на Кирил Милов, среброто на Семен Новиков и бронза на Стефан Геориев. Те записаха 80 точки, а отборен шампион е Азербайджан със 133. Следват Турция със 121 точки, Грузия със 118, Армения със 112 и Украйна с точка повече от България.

Ръководството на Българската федерация по борба "изрази своите най-искрени поздравления към националния отбор по класическа борба за представянето на Европейското първенство в Тирана".

"С особена гордост поздравяваме европейския шампион Кирил Милов, който триумфира със златния медал в категория до 97 кг след впечатляваща победа на финала. Неговият успех е заслужен резултат от последователност, класа и силен състезателен дух. Адмирации заслужават и останалите ни медалисти – Семен Новиков, който спечели сребърен медал в категория до 87 кг, както и Стефан Григоров, завоювал бронзово отличие в категория до 55 кг. Техните постижения допринасят за утвърждаването на България сред водещите сили в европейската борба", пишат от федерацията.

"Поздравления отправяме и към треньорския щаб на националния отбор по класическа борба за професионализма, отдадеността и добрата подготовка на състезателите. Пожелаваме успех и достойно представяне на националните отбори в свободния стил и на жените, които предстои да излязат на тепиха. Убедени сме, че те ще продължат успешната серия на българската борба. Българската федерация по борба благодари на всички състезатели и треньори за усилията и достойното представяне на страната ни на международната сцена", завършва от БФБ.

/АД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

23.04.2026 01:09

Азербайджан спечели две титли и поведе в класирането по медали на Европейското първенство по борба в Тирана, България има пълен комплект отличия след златото на Кирил Милов

Азербайджан поведе в класирането по медали на Европейското първенство по борба в Тирана, след като спечели две титли в третия ден на турнира, който е и последен в класическия стил. България пък вече има пълен комплект от медали, след като Кирил
22.04.2026 23:40

Кирил Милов: "Когато човек мечтае и иска силно мечтата, тя се сбъдва"

Когато човек мечтае и иска силно мечтата, тя се сбъдва, заяви българският национал Кирил Милов след победата си над Алекс Соке с 3:1 на финала на категория до 97 класически стил от Европейското първенство по борба в Тирана. Той спечели втори пореден
22.04.2026 21:36

Кирил Милов спечели първа титла за България на Европейското първенство по борба в Тирана

Кирил Милов спечели първа европейска титла за България на континенталното първенство в албанската столица Тирана, след като надви унгареца Алекс Соке с -- във финалната схватка на категория до 97 кг класически стил. Това е първо злато за националите
22.04.2026 20:16

Биляна Дудова с много тежък жребий на старта на категория до 62 кг от Европейското първенство по борба в Тирана

Биляна Дудова изтегли изключително труден жребий за втория ден от схватките при жените на Европейското първенство по борба в албанската столица Тирана, а тийнейджърката Олга Попова получи опитна съперничка за първата си схватка.  Дудова ще стартира
22.04.2026 00:04

Турската легенда Ръза Каяалп подобри рекорда на Александър Карелин по европейски титли в борбата, неутралните спортисти от Русия и Беларус оглавиха класирането по медали

Легендарният турски борец Ръза Каяалп подобри 27-годишен рекорд с 13-ата си титла на европейски първенства по борба, а състезаващите се с неутрален статут състезатели от Русия и Беларус поведоха по медали след първите финали на континенталния

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:32 на 23.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация