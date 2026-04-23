Азербайджан спечели две титли и поведе в класирането по медали на Европейското първенство по борба в Тирана, България има пълен комплект отличия след златото на Кирил Милов

Ивайло Георгиев
Снимка: БТА, архив
Тирана,  
23.04.2026 01:09
 (БТА)

Азербайджан поведе в класирането по медали на Европейското първенство по борба в Тирана, след като спечели две титли в третия ден на турнира, който е и последен в класическия стил. България пък вече има пълен комплект от медали, след като Кирил Милов надви Алекс Соке на финала на 97 кг и добави още едно отличие до среброто на Семен Новиков и бронза на Стефан Григоров

Азербайджан спечели първата си титла чрез Хасрат Джафаров, който на четвъртфиналите на 67 кг надви българския национал Абу-Муслим Амаев с туш. След това той се наложи над грузинеца Диего Чкиквадзе, а на финала победи и турчина Мурат Фират със 7:5. За Джафаров това е четвърта поредна европейска титла, като той има сребро и бронз от световни финали, както и трето място от Олимпийските игри в Париж. Трети в категорията останаха Славик Галстян (Армения) и Диего Чкиквадзе (Грузия).

Гурбан Гурбанов, който елиминира Светослав Николов, спечели втората титла за Азербайджан, след като се наложи с 4:2 над състезаващия се с неутрален статут Адлет Тюлюбаев на 82 кг. Трети останаха Золтан Левай (Унгария) и Гела Болквадзе (Грузия).

Първото злато за деня бе за Сърбия, след като Георги Тибилов спечели с равенство 2:2 и по критерий последна точка срещу Сурен Агаянян на 60 кг. За западните съседи това бе първи медал на турнира, а арменците вече имат пълен комплект със злато, сребро и бронз. Ибрахим Ганем пък заслужи първата титла на Франция, побеждавайки с 4:0 грузинеца Юри Ломадзе на финала на категория до 72 кг. Бронзови медалисти станаха Ченгиз Аршнал (Турция) и Гаспар Тертерян (Армения).

Третият ден на Европейското първенство, последен в класическия стил, завърши с победа на българина Кирил Милов с 3:1 над унгареца Алекс Соке на финала в категория до 97 кг. Българинът стана трикратен континентален шампион при завръщането си на международната сцена

23.04.2026 01:44

Националите по борба класически стил завършиха шести на Европейското първенство в Тирана, федерацията ги поздрави за успехите

Българските национали по борба класически стил завършиха на шесто място в класирането по медали на Европейското първенство в Тирана, след като спечелиха три отличия със златото на Кирил Милов, среброто на Семен Новиков и бронза на Стефан Геориев. Те
22.04.2026 23:40

Кирил Милов: "Когато човек мечтае и иска силно мечтата, тя се сбъдва"

Когато човек мечтае и иска силно мечтата, тя се сбъдва, заяви българският национал Кирил Милов след победата си над Алекс Соке с 3:1 на финала на категория до 97 класически стил от Европейското първенство по борба в Тирана. Той спечели втори пореден
22.04.2026 21:36

Кирил Милов спечели първа титла за България на Европейското първенство по борба в Тирана

Кирил Милов спечели първа европейска титла за България на континенталното първенство в албанската столица Тирана, след като надви унгареца Алекс Соке с -- във финалната схватка на категория до 97 кг класически стил. Това е първо злато за националите
22.04.2026 20:16

Биляна Дудова с много тежък жребий на старта на категория до 62 кг от Европейското първенство по борба в Тирана

Биляна Дудова изтегли изключително труден жребий за втория ден от схватките при жените на Европейското първенство по борба в албанската столица Тирана, а тийнейджърката Олга Попова получи опитна съперничка за първата си схватка.  Дудова ще стартира
22.04.2026 13:03

Абу-Муслим Амаев и Светослав Николов загубиха репешажите си на Европейското първенство по борба, жените започнаха с три поражения

Абу-Муслим Амаев и Светослав Николов загубиха репешажите си, а първите три българки на Европейското първенство по борба в албанската столица Тирана претърпяха поражения и остават с шансове за бронзови отличия. Денят започна с българска точка, след
22.04.2026 00:04

Турската легенда Ръза Каяалп подобри рекорда на Александър Карелин по европейски титли в борбата, неутралните спортисти от Русия и Беларус оглавиха класирането по медали

Легендарният турски борец Ръза Каяалп подобри 27-годишен рекорд с 13-ата си титла на европейски първенства по борба, а състезаващите се с неутрален статут състезатели от Русия и Беларус поведоха по медали след първите финали на континенталния

