Кирил Милов: "Когато човек мечтае и иска силно мечтата, тя се сбъдва"

Спец. Кор. на БТА Ивайло Георгиев
Българският национал Кирил Милов (червено трико) в схватка с унгареца Алекс Соке (синьо) на финала на категория до 97 кг класически стил от Европейското първенство по борба в Тирана / Снимка: Спец. Кор. на БТА Ивайло Георгиев.
22.04.2026 23:40
Когато човек мечтае и иска силно мечтата, тя се сбъдва, заяви българският национал Кирил Милов след победата си над Алекс Соке с 3:1 на финала на категория до 97 класически стил от Европейското първенство по борба в Тирана. Той спечели втори пореден и трети златен медал на континенталните турнири, дублирайки титлата си от Братислава 2025. 

"Чувството е неописуемо", заяви Милов след финала на 97 кг.

"Когато достигнеш веднъж върха, чувството е много хубаво. Успях след година труд, лишения и без правото да участвам. След това, след този тежък период, успях да завоювам още една титла, да я защитя. Радвам се, че имах тази възможност и че тази една година трудности и изпитания дадоха резултат", продължи трикратният европейски шампион.

Големите шампиони имат много титли във витрините си си, а при Милов всяка една от тях носи различни спомени, уникални само за него. Първата дойде през 2022 и отпуши целия потенциал на бъдещата звезда в категорията, в която по това време в Европа доминираха Артур Алексанян и Муса Евлоев. Втората беше спечелена през миналата година, когато Милов детронира легендарния арменец Алексанян и нанесе първата му загуба от години. Третата бе спечелена тази седмица в Тирана и дойде след една година, в която борецът на ЦСКА не бе в националния отбор заради неразбирателство с федерацията относно тренировъчната програма. Такова в крайна сметка бе постигнато, трайно или не, а Милов не разочарова и отново доминира на 97 кг, въпреки отсъствието си от Световното първенство. 

Попитан кои 6 минути бяха трудни - срещу Алексанян или срещу Соке, Милов отговори: "Може би тези, защото ме свалиха два пъти в партер и трябваше два пъти да дам максимума от себе си в защита. Ако не успеех да се защитя и ме беше пренесъл, щяха да бъдат 3:3 точките, но той побеждава и трябваше да търся аз. Радвам се, че успях да се защитя и двата пъти, в които ме свалиха".

"В тази една година не съм спирал да тренирам нито за ден. Всеки Божи ден съм давал максимума от себе си. Беше много трудно, защото мотивацията е временно явление и тя често изчезва, но тук играе роля дисциплината. Знам, че когато се трудиш, няма невъзнаграден труд. Когато човек мечтае и иска силно мечтата, тя се сбъдва", продължи българският национал.

"Искам да пожелая и да кажа на всеки един млад спортист, независимо кой вярва в него и кой не вярва в него, кой казва, че той не може, той да вярва в себе си, да мечтае много, да дава максимума от себе си. Дори когато не е мотивиран, дори когато не вижда частица, за която да се захване, да даде максимума от себе си и да знае, че един ден целият труд си струва и всичко, което си направил, си заслужава. Мечтите се сбъдват!", завърши той.

/АД/

Към 04:32 на 23.04.2026

