Атлетико Мадрид допусна загуба срещу Елче в шампионата на Испания

Асен Даскалов
AP Photo/Jose Breton
Мадрид,  
22.04.2026 22:34
 (БТА)

Атлетико Мадрид загуби с 2:3 като гост срещу Елче в мач от 33-ия кръг в Примера дивисион. 

Николас Гонсалес изведе столичани напред в резултата в 10-ата минута, но Давид Афенгрюбер изравни само осем  минути след това. Червен картон от гостите получи Тиаго Алмада, който направи грубо нарушение в наказателното поле и беше отстранен от игра. Отсъдената дузпа беше реализирана от Андре Силва в 33-ата минута на двубоя.

Полуфиналистът в Шампионската лига изравни само минута след това чрез аржентинския национал Гонсалес, но четвърт час преди края на редовното време Андре Силва оформи успеха с 3:2 в полза на домакините.

Две минути преди края на редовното време Антоан Гризман пропусна да изравни резултата.

Елче има 35 точки на 15-то място, докато Атлетико е на четвърта позиция с 57 пункта, но загуби за седми път в последните си осем мача от всички турнири.

По-късно днес шампионът Барселона приема Селта Виго.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 33-ия кръг:

Елче - Атлетико (Мадрид)          3:2

по-късно днес:
Реал Сосиедад - Хетафе
Барселона - Селта (Виго)

от вторник:
Атлетик (Билбао) - Осасуна        1:0
Майорка - Валенсия                1:1
Жирона - Бетис                    2:3
Реал (Мадрид) - Алавес            2:1

в четвъртък:
Леванте - Севиля
Райо Валекано - Еспаньол
Овиедо - Виляреал

Начело в класирането е Барселона със 79 точки, пред Реал (Мадрид) със 73, 
Виляреал с 61 и Атлетико (Мадрид) с 57. Следват Бетис с 49, 
Селта Виго с 44, Реал Сосиедад с 42 и др.

