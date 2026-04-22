Атлетико Мадрид допусна загуба срещу Елче в шампионата на Испания

Атлетико Мадрид загуби с 2:3 като гост срещу Елче в мач от 33-ия кръг в Примера дивисион.

Николас Гонсалес изведе столичани напред в резултата в 10-ата минута, но Давид Афенгрюбер изравни само осем минути след това. Червен картон от гостите получи Тиаго Алмада, който направи грубо нарушение в наказателното поле и беше отстранен от игра. Отсъдената дузпа беше реализирана от Андре Силва в 33-ата минута на двубоя.

Полуфиналистът в Шампионската лига изравни само минута след това чрез аржентинския национал Гонсалес, но четвърт час преди края на редовното време Андре Силва оформи успеха с 3:2 в полза на домакините.

Две минути преди края на редовното време Антоан Гризман пропусна да изравни резултата.

Елче има 35 точки на 15-то място, докато Атлетико е на четвърта позиция с 57 пункта, но загуби за седми път в последните си осем мача от всички турнири.

По-късно днес шампионът Барселона приема Селта Виго.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 33-ия кръг: Елче - Атлетико (Мадрид) 3:2 по-късно днес: Реал Сосиедад - Хетафе Барселона - Селта (Виго) от вторник: Атлетик (Билбао) - Осасуна 1:0 Майорка - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 2:3 Реал (Мадрид) - Алавес 2:1 в четвъртък: Леванте - Севиля Райо Валекано - Еспаньол Овиедо - Виляреал Начело в класирането е Барселона със 79 точки, пред Реал (Мадрид) със 73, Виляреал с 61 и Атлетико (Мадрид) с 57. Следват Бетис с 49, Селта Виго с 44, Реал Сосиедад с 42 и др.