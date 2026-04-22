Ботев (Ихтиман) се класира на финала за Купата на Аматьорската лига след обрат над Бдин (Видин)

Отборът на Ботев (Ихтиман) се класира на финал за Купата на Аматьорската лига, след като на стадион „Огоста“ в Монтана се наложи с 2:1 над Бдин (Видин). Така ихтиманци за първи път в своята история ще спорят за национален трофей.

Техен съперник на финала ще бъде Марица (Милево, област Пловдив), който също за първи път ще спори за тази купа. Милевци, водени от легендата на Ботев (Пловдив) Иван Кочев, победиха с 5:2 Септември (Тервел) преди седмица. Мачът за трофея при аматьорите и за наградния фонд, осигурен от Лигата, ще се играе в края на месец май. Мястото и началният час ще бъдат определени допълнително.

След нулево първо полувреме, в което ихтиманци имаха леко превъзходство, всичко стана ясно след почивката. Тимът на Бдин, воден от младия и амбициозен треньор Мартин Методиев, нанесе първи удар. Деян Захариев откри резултата в 57-ата минута след комбинация на Николай Цветков-Демоан и Денис Димитров.

Но футболистите от Ихтиман вдигнаха оборотите и след 6 минути се стигна до 1:1. Разписа се след диагонален удар Емил Трендафилов, който е най-резултатният краен защитник във Втора и Трета лига. Крайното 2:1 фиксира друг защитник – Мартин Минчев в 82-ата минута.

През миналата година носител на трофея на Аматьорската лига стана ФК Ямбол, който се наложи след изпълнение на дузпи над Черноморец (Балчик).