Не трябва да подценяваме реванша с Арда, категоричен е наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич

Изказвания след полуфиналния мач от турнира за купата на България между Арда Кърджали и Локомотив Пловдив - 0:4:

Душан Косич (треньор на Локомотив):

"Имахме страхотен ден, бяхме много дисциплинирани. Изиграхме хубав двубой. Бяхме ефективни, изненадахме дори себе си до някаква степен. Това е само първото полувреме. Спечелихме, но ни предстои важен двубой. Трябва да сме сериозни. Не може да подценяваме реванша.

През втората част отбелязахме попадения в точни моменти. Смените дадоха своя отпечатък в двубоя. Работа във всеки един ден, отборът ни е млад и всички се трудят много усилено. Футболистите не са се оплаквали, въпреки трудностите. Трябва да сме фокусирани и здраво стъпили на земята.

Работата ни е да бъдем добри във всеки един мач. Опитваме се във всеки един двубой да бъдем възможно най-добри. Имаме и много трудни съперници в плейофите, борим се за пето място в първенството. Искаме да бъдем на него."