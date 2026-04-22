Не се представихме добре във фаза защита, заяви треньорът на Арда Александър Тунчев след загубата срещу Локомотив Пловдив

Изказвания след полуфиналния мач от турнира за купата на България между Арда Кърджали и Локомотив Пловдив - 0:4:

Александър Тунчев (треньор на Арда):

"Определено това е мачът, в който направихме най-много подаръци. Локомотив се възползва и успя да реши този полуфинал. Имахме няколко ситуации при 0:1. Детинските грешки оказаха негативно влияние върху целия отбор. Ударихме и една греда, но не се представихме добре в защита.

Говорим за целия отбор, не деля отбора на защитници и нападатели. Просто не играхме добре във фаза защита.

Има още един мач, има и плейофи в първенството. Не трябва да навеждаме глави. Сами ще излезем от тази ситуация, няма кой да ни помогне."