Не се представихме добре във фаза защита, заяви треньорът на Арда Александър Тунчев след загубата срещу Локомотив Пловдив

site.btaНе се представихме добре във фаза защита, заяви треньорът на Арда Александър Тунчев след загубата срещу Локомотив Пловдив
Изказвания след полуфиналния мач от турнира за купата на България между Арда Кърджали и Локомотив Пловдив - 0:4:
Александър Тунчев (треньор на Арда):
"Определено това е мачът, в който направихме най-много подаръци. Локомотив се възползва и успя да реши този полуфинал. Имахме няколко ситуации при 0:1. Детинските грешки оказаха негативно влияние върху целия отбор. Ударихме и една греда, но не се представихме добре в защита.
Говорим за целия отбор, не деля отбора на защитници и нападатели. Просто не играхме добре във фаза защита.
Има още един мач, има и плейофи в първенството. Не трябва да навеждаме глави. Сами ще излезем от тази ситуация, няма кой да ни помогне."
/АД/
