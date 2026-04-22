Левски София поведе срещу Нефтохимик 2010 във финала на волейболното първенство

Левски София спечели с 3:1 (21:25, 25:20, 25:20, 25:23) у дома срещу Нефтохимик 2010 в първи финален мач в шампионата на България по волейбол за мъже. "Сините" водят с 1:0 в серията до три успеха, като вторият мач е на 25 април в Бургас.

Гостите поведоха при 25:21 в своя полза в първия гейм, но след това допуснаха обрат срещу шампионите след победа в следващите три оспорвани части.

Равностойната игра в зала "Левски София" доведе до превъзходство в полза на столичани, които подобриха представянето си хода на срещата. Бившият национал Тодор Скримов отново беше с основна заслуга за успеха на Левски.

