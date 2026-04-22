Левски София поведе срещу Нефтохимик 2010 във финала на волейболното първенство

Асен Даскалов
Левски София поведе срещу Нефтохимик 2010 във финала на волейболното първенство
Левски София поведе срещу Нефтохимик 2010 във финала на волейболното първенство
снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
22.04.2026 21:13
 (БТА)

Левски София спечели с 3:1 (21:25, 25:20, 25:20, 25:23) у дома срещу Нефтохимик 2010 в първи финален мач в шампионата на България по волейбол за мъже. "Сините" водят с 1:0 в серията до три успеха, като вторият мач е на 25 април в Бургас.

Гостите поведоха при 25:21 в своя полза в първия гейм, но след това допуснаха обрат срещу шампионите след победа в следващите три оспорвани части.

Равностойната игра в зала "Левски София" доведе до превъзходство в полза на столичани, които подобриха представянето си хода на срещата. Бившият национал Тодор Скримов отново беше с основна заслуга за успеха на Левски.

* Очаквайте подробности.

/АД/

