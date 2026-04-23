Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис в САЩ

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнирa по тенис на клей в Шарлотсвил (САЩ) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българката и Прартана Томбаре (Индия) спечелиха без проблеми на старта срещу Мартина Таборда (Аржентина) и Гина Фейстел (Полша) с 6:2, 6:2 за 66 минути, след като направиха по три пробива във всеки сет.

Следващите им съпернички ще бъдат четвъртите поставени Алисия Линяна (Испания) и Анна Роджърс (САЩ).

На сингъл Каратанчева отпадна след поражение от водачката в схемата и бивша номер 51 в света Рената Сарасуа (Мексико) с 6:7(5), 3:6 за малко повече от два часа на корта.

Българката поведе с 3:0 и с 4:1, но загуби първия сет след тайбрек. Във втората част Сарасуа взе аванс от 3:0 и без проблеми затвори мача.