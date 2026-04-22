Локомотив Пловдив спечели срещу Арда Кърджали с голове през второто полувреме

Полуфинал в турнира за купата на България по футбол, първи двубой:

Арда Кърджали - Локомотив Пловдив 0:4 (0:0)

голмайстори: 0:1 Каталин Иту 51, 0:2 Севи Идриз 63, 0:3 Георги Чорбаджийски 89, 0:4 Димитър Велковски 90+3 автогол

червен картон: Адриан Кова (Локомотив) 90+7

жълти картони: Димитър Велковски, Светослав Ковачев (Арда), Адриан Кова, Андрей Киндриш (Локомотив)

главен съдия: Мариян Гребенчарски

"Арена Арда", Кърджали

състави

Арда: Анатолий Господинов, Джелал Хюсеинов, Серкан Юсеин, Вячеслав Велев, Мартин Паскалев, Уилсон Самаке (74-Патрик Луан), Димитър Велковски, Светослав Ковачев, Лъчезар Котев, Феликс Ебоа Ебоа, Бирсент Карагарен

Локомотив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Мартин Русков, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев (78-Георги Чорбаджийски), Ефе Али (77-Миха Търдан), Каталин Иту (74-Жулиен Лами), Жоел Цварц, Севи Идриз

Локомотив Пловдив взе сериозна преднина срещу Арда в първия полуфинален мач в турнира за купата на България. С голове през втората част "черно-белите" се наложиха с 4:0 в Кърджали и са съвсем близо до класиране за финала.

В 10-ата минута Светослав Ковачев намери с отличен пас Уилсон Самаке, който се измъкна от защитата и се озова очи в очи с Милосавлиевич, но стреля встрани от вратата.

В 27-ата минута Джелал Хюсеинов се озова на голова позиция точно пред голлинията, но защитникът на домакините не намери очертанията на вратата.

След още три минути игра Локомотив Севи Идриз проби и пусна за Ефе Али, но той се размина с топката точно пред голлинията.

В 51-ата минута гостите взеха важна преднина. Парвиз Умарбаев центрира от свободен удар, а Каталин Иту на далечната греда беше оставен сам и откри резултата.

Защитата на Арда направи сериозна грешка в 63-ата минута, когато Вячеслав Велев подаде топката на Жоел Цварц, той не успя да отбележи, но кълбото достигна до Ефе Али, който пусна към Севи Идриз и той на празна врата вкара ново попадение за Локомотив.

Четвърт час преди края на редовното време Иту получи контузия и беше заменен принудително от Жулиен Лами.

В 86-ата минута удар на Лъчезар Котев срещна гредата, но след това паднаха още два гола в полза на пловдивчани.

В 89-ата минута Георги Чорбаджийски стреля от границата на наказателното поле след пас на Идриз и отбеляза третия гол в мача.

В допълнителното време Димитър Велковски си вкара автогол и оформи крайния резултат 4:0 в полза на Локомотив.

Минута преди края на продължението Адриан Кова от гостите беше отстранен от игра с червен картон.

Реваншът ще се проведе през следващата седмица в Пловдив.