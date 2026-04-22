Подробно търсене

Локомотив Пловдив победи категорично Арда Кърджали на полуфиналите за купата на България

Асен Даскалов
снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
София,  
22.04.2026 20:56
 (БТА)

Турнир за Купата на България по футбол - полуфинали, първи срещи:

Арда (Кърджали) - Локомотив (Пловдив)       0:4 (0:0)
голмайстори: 0:1 Каталин Иту 51, 0:2 Севи Идриз 63, 0:3 Георги Чорбаджийски 89, 0:4 Димитър Велковски 90+3 автогол  
червен картон: Адриан Кова (Локомотив) 90+7

*реваншът е 30-и април


от вторник:
Лудогорец (Разград) - ЦСКА (София)          1:2 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Квадво Дуа 18, 1:1 Йоанис Питас 81, 1:2 Сантяго Годой 85
червени картони: Бруно Жордао (ЦСКА) - 90+5-минута, Анжело Мартино (ЦСКА) - 90+8-минута

*реваншът е на 29-и април

/АД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:36 на 22.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация