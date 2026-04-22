Локомотив Пловдив победи категорично Арда Кърджали на полуфиналите за купата на България
Турнир за Купата на България по футбол - полуфинали, първи срещи:
Арда (Кърджали) - Локомотив (Пловдив) 0:4 (0:0)
голмайстори: 0:1 Каталин Иту 51, 0:2 Севи Идриз 63, 0:3 Георги Чорбаджийски 89, 0:4 Димитър Велковски 90+3 автогол
червен картон: Адриан Кова (Локомотив) 90+7
*реваншът е 30-и април
от вторник:
Лудогорец (Разград) - ЦСКА (София) 1:2 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Квадво Дуа 18, 1:1 Йоанис Питас 81, 1:2 Сантяго Годой 85
червени картони: Бруно Жордао (ЦСКА) - 90+5-минута, Анжело Мартино (ЦСКА) - 90+8-минута
*реваншът е на 29-и април
/АД/
