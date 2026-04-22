Баскетболният Апоел Тел Авив ще приеме Реал Мадрид в Ботевград в четвъртфиналите на Евролигата

Израелският Апоел Тел Авив отново ще приеме испанския Реал Мадрид в Ботевград. Подобно на мача между двата състава от редовния сезон на баскетболната Евролига за мъже, игран на 25 ноември миналата година, когато Реал победи със 75:74, сега Апоел ще бъде домакин на испанския гранд в "Арена Ботевград" в една или две срещи от четвъртфиналните плейофи.

От клуба от Тел Авив обявиха, че причината е заетост на "Арена 8888" в София.

Реал Мадрид ще посрещне израелския си противник на 29 април и 1 май в серията, в която се играе до три победи от пет възможни мача.

Третият двубой е насрочен за 5 май, а евентуален четвърти - за 7 май. При необходимост от пета среща тя ще бъде в Мадрид на 12 или 13 май.

Победителят от четвъртфиналната серия ще се класира за Финалната четворка на Евролигата в гръцката столица Атина.

Останалите четвъртфинали противопоставят Валенсия - Панатинайкос, Фенербахче - Валенсия и Олимпиакос срещу победителя от мача между Барселона и Монако.