Антъни Генов достигна до полуфиналите на двойки на турнир по тенис във Франция

Ива Кръстева
снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Анже, Франция,  
22.04.2026 21:04
 (БТА)

Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Анже (Франция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Фин Бас (Великобритания), поставени под номер 1 в схемата, победиха на четвъртфиналите Бриан Боземой и Стийн Пел (Нидерландия) със 7:5, 6:4. Срещата продължи час и 28 минути.

Генов и Бас пропиляха аванс от пробив при 5:4 в първия сет, но реализираха нов брейк за 6:5, след което спечелиха сета със 7:5. Двамата стигнаха до брейк за 5:4 във втората част, а след това затвориха мача на собствен сервис още от първия си мачбол.

За място на финала те ще играят срещу французите Пиер-Антоан Фо и Микаел Каук.

Преди 11 дни Генов и Бас станаха вицешампиони на турнир по тенис в Италия.

/ИК/

