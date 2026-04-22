Абу-Муслим Амаев и Светослав Николов загубиха репешажите си на Европейското първенство по борба, жените започнаха с три загуби

Спец. Кор. на БТА Ивайло Георгиев
Амаев (червено трико) и италианецът Андреа Сети (синьо) в квалификациите на категория до 67 кг класически стил от Европейското първенство в Албания / Спец. Кор. на БТА Ивайло Георгиев
Тирана,  
22.04.2026 13:03
 (БТА)

Абу-Муслим Амаев и Светослав Николов загубиха репешажите си, а първите три българки на Европейското първенство по борба в албанската столица Тирана претърпяха поражения и остават с шансове за бронзови отличия.

Денят започна с българска точка, след като съперникът на Амаев на 67 кг класически стил Никлас Йолен бе сложен в партер. Националът обаче не успя да го пренесе, а шведът го направи във втората част на схватката и спечели с 3:1. Така Амаев, трикратен медалист от европейски първенства, отпадна от турнира с победи над Андреа Сети (Италия) и Кристофер Кремер (Германия), както и загуби от Хасрат Джафаров (Азербайджан) и Йолен.

Николов срещна молдовеца Михай Браду на репешаж в категория до 82 кг и записа първите три точки от партер, но позволи на съперника да го пренесе пет пъти през втората част и загуби с 3:12. 

Ванеса Георгиева имаше най-голям шанс за победа при жените. Българската националка до 76 кг водеше с 4:0 на полякинята Патриция Кубер, но възпитаничката на Петър Касабов направи две движения за по две точки във втората част и изравни, за да спечели по критерий. Даниела Бръснарова пък бе туширана за 27 секунди от шведката Тиндра Сьоберг, докато Виктория Бойнова отстъпи на рускинята Светлана Липатова заради контузия в рамото. 

Тази вечер Кирил Милов ще изиграе финала си на 97 кг свободен стил, а утре на турнира се включват последните българки при дамите Олга Попова на 57 кг и Биляна Дудова на 62 кг. 

/ИК/

Свързани новини

22.04.2026 00:04

Турската легенда Ръза Каяалп подобри рекорда на Александър Карелин по европейски титли в борбата, неутралните спортисти от Русия и Беларус оглавиха класирането по медали

Легендарният турски борец Ръза Каяалп подобри 27-годишен рекорд с 13-ата си титла на европейски първенства по борба, а състезаващите се с неутрален статут състезатели от Русия и Беларус поведоха по медали след първите финали на континенталния
21.04.2026 21:16

Семен Новиков стана европейски вицешампион за втора поредна година

Българският национал и олимпийски шампион Семен Новиков е европейски вицешампион за втора поредна година, след като отстъпи на Турпал Бисултанов във финала на категория до 87 кг класически стил на континенталното първенство в Тирана,
21.04.2026 20:42

Кирил Милов: "Дисциплината и постоянството ми помогнаха да правя това, което правя в момента"

Дисциплината и постоянството помогнаха на Кирил Милов да продължава с успехите, които постига и на Европейското първенство по борба в Тирана, заяви самият той. Българският национал и действащ континентален шампион пропусна дълго време заради
21.04.2026 19:09

Стефан Григоров спечели бронзов медал на Европейското първенство по борба в Тирана, шампионът Кирил Милов е на финал

Действащият шампион Кирил Милов се класира на финал в категория 97 класически стил на Европейското първенство по борба в Тирана, след като победи руснака Артур Саргсян със 7:1. Светослав Николов и Абу-Муслим Амаев пък ще участват на репешажи за

