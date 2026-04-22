Клубовете от английската Лига Чемпиъншип отхвърлиха въвеждането на олекотен вариант на системата ВАР за следващия сезон

Английската футболна лига (АФЛ), която обхваща клубовете на Острова извън Премиършип, а именно във второто, третото и четвъртото ниво – Лига Чемпиъншип, Лига 1 и Лига 2, отхвърли възможността от следващия сезон да бъде въведена системата FVS, която е вариант на популярната система ВАР, която масово навлезе във футбола, съобщиха от организацията.

Системата за коригиране на съдийски решения чрез сигнал от треньорите – наречена „Видеопомощ във футбола“ (FVS), е олекотена и доста по-евтина версия на ВАР. Тя се използва в доста други спортове, като например във волейбола, и при нея треньорите имат право на „видео-чалъндж“, ако не са съгласни с някои отсъждания. Проектът беше FVS да предоставя два прегледа на мач за всеки треньор , като на съдията ще се представят различни ъгли на камерата на монитор до терена. Ако протестът е успешен, то треньорът ще има право на още един.

Смята се, че тази версия е по-лесна и евтина, тъй като системата ВАР ангажира допълнителни съдийски екипи, които работят в стая извън терена, а пълноправните рефери оттам могат да дават насоки или сигнал на съдията на терена.

Допитването до клубовете от Лига Чемпиъншип обаче показа, че подобна идея не се приема добре и по-голямата част от тях са гласували против въвеждането му за следващия сезон.

Системата ВАР беше вкарана в експлоатация в английския футболен елит през 2019-а година. но агенция РА получи резултатите от проучване, направено от Асоциацията на футболните фенове, което пък установи, че три четвърти от посещаващите мачовете във Висшата лига са против използването.

Близо 8000 привърженици, малко над половината от които са посещавали над 15 домакински мача на своите отбори през сезона, са участвали в анкетата, за да оценят отношението към технологията. Резултатите показаха колко непопулярна е станала тя, като над 97% от анкетираните се противопоставиха на твърдението, че ВАР прави гледането на футбол по-приятно, докато над 90% не бяха съгласни, че тя е направила преживяването по време на мача по-добро.