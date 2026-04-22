Националният селекционер Таня Гатева: "Най-ценното е, че отново говорим за женски баскетбол в България"

"Изключително сме горди да бъдем избрани отново за отбор на месеца. Искам да изкажа благодарност към всички, които гласуваха и ни подкрепиха. Най-ценното е, че отново говорим за женски баскетбол в България. Това е нашата цел", коментира селекционерът на женския държавен тим на България по баскетбол Таня Гатева, след като съставът спечели приза за номер 1 за месец март, благодарение на доброто си представяне в европейските предквалификации, изпреварвайки в гласуването националния отбор по бокс за мъже и представителния състав на страната по футбол при мъжете.

Гатева бе в компанията на помощник-треньора Мануел Марков, физиотерапевта Симеон Миланов и състезателките Деница Манолова и Ивана Бонева.

"Искам да изкажа благодарности и от помощник-треньорката Матея Тавич, която няма възможност днес да бъде тук. Тя е много важна част от нашия отбор и моята дясна ръка. Пожелаваме й успех на финала в Германия. Уверявам ви отново, че работим усилено и ще бъдем в най-добрата си форма през месец ноември", добави Гатева.

"Още не сме напълно готови с плана за работа през лятото. Очакваме нашите съседи от Гърция да ни дадат дати - ще играем със сигурност турнир там. Юни месец, но очакваме още датите, за да си направим преди това подготовката. Ще бъдем в Самоков по всяка вероятност. Наистина най-важното е състезателките да са здрави. Работят професионално", заяви още старши треньорът на женския национален тим.

"Аз също благодаря за наградата и за това, че нашият труд е бил оценен. Като физиотерапевт на състезателките, знам най-добре какво положиха като труд и с всички тези пътувания, които ни се събраха. С обща работа и това, че стиснаха зъби успяхме да си свършим работата по най-добрия начин", каза Симеон Миланов.

"Това е още един приз, който показва за какво сме се трудили и какво сме показали. Надяваме се в следващите месеци пак да го направим. До момента ние показахме, че нещо в България се гради и имаме какво да покажем още. Смятам, че в следващите квалификации е нашето място, където ще покажем на какво сме способни", заяви Деница Манолова, а Ивана Бонева коментира:

"Изключително радостна съм, че съм част от този отбор. Когато става дума за националния тим всички момичета и треньорският щаб са пределно мотивирани и концентрирани да покажем това, което можем. Надявам се да продължим по същия начин и мисля, че резултатите вече започват да са налице. Мисля, че вече имаме самочувствие, а и някои от отборите при жребия за квалификациите не искаха да им се паднем за съперник."

"Момичетата са професионални състезатели и са свикнали да преодоляват различни болежки. Една от моите задачи е да им помогна заедно да минават през такива периоди. При последното ни събиране Деница беше изкълчила много лошо глезена си ден преди това. Тя е един от най-свежите примери, при който нейната травма трябваше може би 10 дни да се лекува, но тя на седмия ден вече играеше. Послуша ме, стисна зъби и със съвместни усилия си свършихме работата. Пак казвам, че това е националния отбор, момичетата са страхотни и си вършим работата", обясни Миланов.

По повод атмосферата в отбора Ивана Бонева заяви: "Чувстваме се страхотно в тима. Всеки път е чест и удоволствие да сме в националния отбор. Момичетата са страхотни и се чувстваме много добре".

"Много сме радостни, че получаваме възможност да сме част специално от този отбор, защото всички ни помагат и са зад нас", допълни Деница Манолова.

На въпрос за следващото първенство на страната при жените, селекционерът Таня Гатева коментира: "Очакваме да се появят нови отбори в интерес на истината. Но сега на 100% не мога да го кажа. Даже няколко. Дано да се случи, надяваме се и работим по този въпрос."