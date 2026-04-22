Златислава Чуканова започна силно участието си на турнира от Световната купа по бокс в Бразилия

Атанас Василев
На снимката: Златислава Чуканова.Снимка: Милена Стойкова/БТА (БТ)
Фос ду Игуасу (Бразилия),  
22.04.2026 00:29
 (БТА)

Българката Златислава Чуканова започна силно участието си на турнира по бокс от Световната купа, който се провежда във Фос ду Игуасу (Бразилия).

В категория до 51 кг Чуканова беше убедителна и не остави шансове на румънката Михаела Бадеску.

Чуканова, която има доста по-сериозна визитка от днешната си съперничка, под ръководството на треньорите 

Борислав Георгиев и Роман Цветков тя доминираше изцяло в срещата и заслужено продължава напред. Във втория кръг обаче съперничката е много по-силна. Това е актуалната световна шампионка от Казахстан Алуа Балкибекова, която почиваше в първия кръг.

Срещата е предвидена да се изиграе на 23 април.

/АВ/

