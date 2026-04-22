Златислава Чуканова започна силно участието си на турнира от Световната купа по бокс в Бразилия

site.btaЗлатислава Чуканова започна силно участието си на турнира от Световната купа по бокс в Бразилия
Българката Златислава Чуканова започна силно участието си на турнира по бокс от Световната купа, който се провежда във Фос ду Игуасу (Бразилия).
В категория до 51 кг Чуканова беше убедителна и не остави шансове на румънката Михаела Бадеску.
Чуканова, която има доста по-сериозна визитка от днешната си съперничка, под ръководството на треньорите
Борислав Георгиев и Роман Цветков тя доминираше изцяло в срещата и заслужено продължава напред. Във втория кръг обаче съперничката е много по-силна. Това е актуалната световна шампионка от Казахстан Алуа Балкибекова, която почиваше в първия кръг.
Срещата е предвидена да се изиграе на 23 април.
/АВ/
