Подробно търсене

Турската легенда Ръза Каяалп подобри рекорда на Александър Карелин по европейски титли в борбата, неутралните спортисти от Русия и Беларус оглавиха класирането по медали

Ивайло Георгиев
Зала "Фети Борова" във втория ден на Европейското първенство по борба в Албания / Спец. Кор. на БТА Ивайло Георгиев
Тирана,  
22.04.2026 00:04
 (БТА)

Легендарният турски борец Ръза Каяалп подобри 27-годишен рекорд с 13-ата си титла на европейски първенства по борба, а състезаващите се с неутрален статут състезатели от Русия и Беларус поведоха по медали след първите финали на континенталния шампионат в албанската столица Тирана. Българските национали също се представиха силно, след като Семен Новиков и Стефан Григоров спечелиха медали, а Кирил Милов се класира на битка за златото и утре ще донесе трето отличие на отбора.

Каяалп премина през сериозни трудности, за да достигне до титлата в Албания. Борецът в тежката категория до 130 кг на класическия стил бе наказан за две години за употреба на допинг през март 2025, но след обжалване санкцията бе намалена до 1 януари 2026 с аргумента, че той е приел забранената субстанция неумишлено. Това отвори вратите на турчина за Тирана и днес неговата схватка бе не само най-чаканата, а и най-шумната. Каяалп не остави съмнение в доминацията си в категорията и надви унгареца Дариус Витек със 7:1 на финала. Бронзовите отличия останаха за украинеца Михайло Вишнивецкий и състезаващия се с неутрален статут Павел Хлинчук от Беларус.

Титлата бе 13-а в кариерата на 36-годишния Каяалп, който стана за първи път континентален шампион през 2010 в Баку. Турчинът подобри постижението на друга голяма легенда на европейската борба Александър Карелин, който доминираше на европейската сцена между 1988 и 2000. Голямата разлика между двамата продължава да бъде олимпийското злато, като руснакът има три от Сеул 1988, Барселона 1992 и Атланта 1996, докато Каяалп е с три подиума, но без първо място. Причина за това до голяма степен е друга впечатляваща серия - тази от пет поредни титли на кубинеца Михаил Лопес, който прекрати кариерата си след Олимпиадата в Париж преди две години

Финалите в Тирана започнаха с руски титли. Емин Серефшаев надви грузинеца Вахтанг Лолуа с 2:1 и защити златото си на 55 кг, а преди това Стефан Григоров донесе първото отличие за България с успех над арменеца Манвел Хачатрян. Вторият бронз остана за Рашад Мамадов от Азербайджан. Минути по-късно и Сергей Емелин дублира европейската си титла на 63 кг с успех с 9:0 над молдовеца Витали Ерьоменко, а с бронзови медали останаха турчинът Керем Камал и арменецът Карен Асланян. 

В третия финал арменецът Малхас Амоян надви по критерий първа точка грузинеца Рамаз Зоидзе и стана континентален шампион за пети пореден път, а бронзови медали спечелиха Роберт Фрич (Унгария) и Карл Баф (Швеция). На 87 кг датчанинът Турпак Бисултанов се наложи над българина и олимпийски шампион Семен Новиков, а уракинецът Михайло Вишнивецкий и състезаващият се с неутрален статут Павел Хлинчук от Беларус взеха бронзовите отличия.

/АВ/

21.04.2026 21:16

Семен Новиков стана европейски вицешампион за втора поредна година

Българският национал и олимпийски шампион Семен Новиков е европейски вицешампион за втора поредна година, след като отстъпи на Турпал Бисултанов във финала на категория до 87 кг класически стил на континенталното първенство в Тирана,
21.04.2026 20:42

Кирил Милов: "Дисциплината и постоянството ми помогнаха да правя това, което правя в момента"

Дисциплината и постоянството помогнаха на Кирил Милов да продължава с успехите, които постига и на Европейското първенство по борба в Тирана, заяви самият той. Българският национал и действащ континентален шампион пропусна дълго време заради
21.04.2026 19:09

Стефан Григоров спечели бронзов медал на Европейското първенство по борба в Тирана, шампионът Кирил Милов е на финал

Действащият шампион Кирил Милов се класира на финал в категория 97 класически стил на Европейското първенство по борба в Тирана, след като победи руснака Артур Саргсян със 7:1. Светослав Николов и Абу-Муслим Амаев пък ще участват на репешажи за
21.04.2026 17:29

Рускиня, шведка и полякиня на пътя на българките в третия ден на Европейското първенство по борба в Тирана

Рускинята Светлана Липатова, шведката Тиндра Сьоберг и полякинята Патриция Кубер ще се срещнат с българките Виктория Бойнова, Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева в първите категории при жените на Европейското първенство по борба в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:24 на 22.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация