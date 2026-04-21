Атлетик (Билбао) с минимална домакинска победа над Осасуна, равенство между Майорка и Валенсия в испанското футболно първенство

Атлетик (Билбао) запази суха мрежа в осми пореден домакински мач на своя стадион „Сан Мамес“, след като победи с 1:0 Осасуна в 33-ия кръг на Примера дивисион. Победата увеличи актива на баските на 41 точки, заемайки 9-о място в класирането, само на една точка от местата за европейските турнири.

И двата отбора влязоха в срещата с доста лоши серии – Атлетик с четири поредни поражения, а Осасуна само с една победа в последните шест мача.

Горка Гурусета откри резултата в 16-ата минута, след като направи добавка на удар на Иняки Уилямс и избиване на вратаря Ерера. Но Осасуна можеше да поведе още в 4-ата минута, но попадение на Лукас Торо беше отменено заради игра с ръка.

Пет минути след началото на второто полувреме хърватинът Анте Будимир стреля над горната греда на вратата, пазена от Унай Симон. Малко след това Осасуна получи правото да изпълни дузпа, когато Йери Алварес събори Флавиен Бойомо, който получи топката и тръгна към вратата. Нямаше нужда от намеса на системата ВАР, но Будимир не успя да реализира от 11 метра, тъй като Унай Симон предотврати слабия му удар, след което хвана и добавката.

След този пропуск гостите от Памплона не представиха големи заплаха в последните 30 минути, макар Симон да направи силно спасяване, избивайки удар с глава на Анте Будимир.

В среща на два отбора от средата на класирането Майорка и Валенсия завършиха 1:1. Валенсианци с 36 точки са на 13-о място, а Майорка една стъпка надолу с точка по-малко.

Самуел Коста откри резултата за островитяните в 46-ата минута, а Умар Садик изравни в 67-ата.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 33-ия кръг: Атлетик (Билбао) – Осасуна 1:0 Майорка – Валенсия 1:1 По-късно днес: Жирона – Бетис Реал (Мадрид) – Алавес Утре играят: Елче – Атлетико (Мадрид) Реал Сосиедад – Хетафе Барселона – Селта (Виго) В четвъртък: Леванте – Севиля Райо Валекано – Еспаньол Овиедо – Виляреал Начело в класирането е Барселона със 79 точки, пред Реал (Мадрид) със 70,

Вилярел с 61 и Атлетико (Мадрид) с 57. Следват Бетис с 46, Селта (Виго) с 44, Реал Сосиедад с 42 и други.