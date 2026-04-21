Ханзи Флик за бъдещето си в Барселона: "Искам да остана тук, докато отборът спечели Шампионската лига и стадионът бъде напълно завършен"

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик е готов да поднови договора си с клуба и се надява да остане в клуба, докато не спечели Шампионска лига и реконструкцията на стадион "Камп Ноу" не бъде напълно завършена.

„Шампионската лига е огромна мечта за мен. Има две неща, които бих искал да постигна. Едното е да спечелим Шампионската лига; мисля, че можем, защото имаме фантастичен отбор. Трябва да вземем правилните решения, включително на трансферния пазар, без да правим прибързани избори. Мисля, че отборът е млад и имаме голям потенциал. Второто нещо, което искам, е да бъда треньор на Барса, когато стадионът бъде завършен. Въпреки че винаги ще зависи от представянето“, призна германецът на пресконференция преди шампионатния мач срещу Селта.

На директен въпрос дали има подновяване на договора, Флик призна, че това със сигурност влиза в плановете му. „Честно казано, казвал съм го и преди: това ще бъде последната ми стъпка в кариерата и в момента се чувствам много добре. Да, бих искал да подновя договора си, но не е моментът да говоря за това, защото ни предстоят важни седмици.“

„Прекарах страхотно с националния отбор и страхотни моменти в други клубове като Байерн. Тук наистина чувствам, че всичко около мен е най-доброто. Кариерата ми, животът ми... забавляваме се много тук. Семейството ми и екипът ми се наслаждават на Барселона и са щастливи, че са тук. Чувството е много добро. Играчите също, с химията, която имаме. Отпадането от Шампионската лига е мотивация, разбира се. Трябва да останем единни и да опитаме отново, да се надяваме, това ще се случи много скоро“, обясни треньорът.