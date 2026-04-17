Водачката в схемата Марта Костюк се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Руан

Поставената под номер 1 в схемата Марта Костюк се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей във френския град Руан с награден фонд 246 388 евро.

Костюк надделя над Ан Ли (САЩ) с 6:0, 6:7(4), 6:3 за 2 часа и 3 минути, превръщайки се в втората украинка, класирала се за полуфиналите в Руан след победителката от миналата година Елина Свитолина.

В спор за място на финала тя ще играе срещу германката Татяна Мария, която елиминира Ирина Шиманович (Беларус) със 7:6(5), 6:2 за час и 50 минути.

Още една украинка достигна до полуфиналите - Вероника Подрез. Квалификантката направи 28 печеливши удара срещу само 11 непредизвикани грешки срещу Кейти Боултър (Великобритания) и спечели с 6;4, 6:1. 19-годишната тенисистка постигна втората си победа срещу съперничка от топ 100 в кариерата си след първата над Елизабета Кочарето в предишния кръг и при първото си участие в основна схема на турнир на УТА се класира за полуфиналите.

Следващата опонентка на Подрез ще бъде втората поставена румънка Сораня Кърстя, което победи Анна Бондар (Унгария) със 7:6(2), 6:2.