Пирин (Благоевград) обяви раздяла с треньора на тима Манол Занев

Пирин Благоевград обявява, че Манол Занев се разделя с поста старши треньор на представителния отбор на клуба, обявиха "орлетата".

"Клубът изразява своята дълбока признателност към Манол Занев за достойната работа, професионализма и всеотдайността, които той показа в един от най-трудните и изпитателни моменти в най-новата история на Пирин.

Той пое отбора в изключително сложен период — време, в което клубът беше изправен пред сериозни изпитания, с ограничени възможности, почти липсващ състав и реална заплаха за своето бъдеще. Именно в този тежък момент Манол Занев застана с чест, смелост и отговорност пред името Пирин.

С труд, характер и вярност към зелената кауза той допринесе за събирането на отбор и за запазването на духа на клуба, когато ситуацията изискваше не просто треньор, а човек със сила, устойчивост и сърце.

ПФК Пирин Благоевград ще помни неговата отдаденост, усилията, които вложи, и уважението, което показа към клуба, футболистите и нашата публика.

Благодарим на Манол Занев за всичко, което даде на Пирин в момент, когато клубът имаше нужда от хора, готови да се борят до край.

Желаем му здраве, достойнство и бъдещи професионални успехи. Благодарим Ви, Манол Занев. Пожелаваме Ви успех по следващия път", панисаха от клуба от Благоевград.