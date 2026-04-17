Полузащитникът Мойсес Кайседо продължи договора си с Челси до 2033 година

Английският футболен клуб Челси продължи договора на халфа Мойсес Кайседо, обявиха от тима от Висшата лига.

Новото споразумение на полузащитника е до 2033 година.

24-годишният Кайседо се присъедини към Челси от английския Брайтън през 2023-а. През този сезон халфът има 42 мача във всички турнири, като отбелязва пет гола и прави една асистенция.

Челси е на шесто място в класирането на английската Висша лига с 48 точки от 32 двубоя.