Полузащитникът Мойсес Кайседо продължи договора си с Челси до 2033 година

Челси е близо до подписване на нов договор с Мойзес Кайседо
Челси ще подпише нов договор с Мойзес Кайседо, съобщава вестник Дейли Телеграф в четвъртък.Настоящият контракт на 24-годишния халф с лондонския клуб е до края на сезон 2030-2031.
Английският футболен клуб Челси продължи договора на халфа Мойсес Кайседо, обявиха от тима от Висшата лига.
Новото споразумение на полузащитника е до 2033 година.
24-годишният Кайседо се присъедини към Челси от английския Брайтън през 2023-а. През този сезон халфът има 42 мача във всички турнири, като отбелязва пет гола и прави една асистенция.
Челси е на шесто място в класирането на английската Висша лига с 48 точки от 32 двубоя.

