Полузащитникът Мойсес Кайседо продължи договора си с Челси до 2033 година

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Ian Walton
Лондон,  
17.04.2026 17:06
 (БТА)

Английският футболен клуб Челси продължи договора на халфа Мойсес Кайседо, обявиха от тима от Висшата лига. 

Новото споразумение на полузащитника е до 2033 година.

24-годишният Кайседо се присъедини към Челси от английския Брайтън през 2023-а. През този сезон халфът има 42 мача във всички турнири, като отбелязва пет гола и прави една асистенция.

Челси е на шесто място в класирането на английската Висша лига с 48 точки от 32 двубоя. 

/ИК/

Мениджърът на Челси Енцо Мареска обяви, че халфът Коул Палмър ще отсъства още шест седмици поради контузия в слабините. "Опитваме се да защитим Коул, доколкото можем. Най-важното е, когато се завърне, да е напълно здрав. В медицинския щаб не са

