ОБНОВЕНА Йоана Константинова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Тунис

Димитър Вельов
Йоана Константинова Снимка: кореспондент на БТА във Варна Красимир Кръстев, архив
Монастир, Тунис,  
17.04.2026 16:28 | ОБНОВЕНА 17.04.2026 16:52
 (БТА)

Българката Йоана Константинова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове за жени в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара. 

18-годишната Константинова и 17-годишната Ада Кумру (Турция), четвърти поставени, взеха първите десет гейма в мача срещу полякините Ана Кмецик и Барбара Страшевска и без особени затруднения стигнаха до категоричен успех с 6:0, 6:1 за 45 минути. 

За място на финала двете ще срещнат по-късно днес номер 2 Челси Фонтенел (Швейцария) и Амелия Пашун (Полша).

Българската тийнейджърка търси втора титла при дамските дуети в кариерата си във веригата на Международната федерация по тенис ITF след дебютния си триумф на друга надпревара от същия ранг в Монастир в средата на февруари.

В схемата на сингъл Ива Иванова по-рано днес също достигна до полуфиналите.

/ДВ/

17.04.2026 20:16

Йоана Константинова отпадна на полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Монастир

18-годишната българка и Ада Кумрю (Турция), поставени под номер 4, отстъпиха на полуфиналите пред вторите в схемата Челси Фонтенел (Швейцария) / Амелия Пашун (Полша) с 6:7(3), 2:6. Срещата продължи час и 28 минути.

