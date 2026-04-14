Карлос Еспи изведе Леванте до победа срещу Хетафе със седмия си гол в последните шест мача

Карлос Еспи вкара седмия си гол в шест мача, а Леванте се наложи с 1:0 над Хетафе и изплува от последното място в класирането на испанското първенство по футбол. Валенсианци спечелиха 11 точки от възможни 18 в последните шест кръга и вече са само с четири зад първия под чертата Алавес.

Еспи, само на 20 години, бе изгонен от игра в осмата минута, но съдийската бригада отмени решението след видеоповторение. Той пък се възползва от втория шанс и спечели мача за Леванте, след като се разписа с глава осем минути преди края на редовното време.

Леванте трябваше да стигне по-лесно до трите точки, но домакините пропуснаха дузпи на Адриан Дела и Иван Ромеро, които не успяха да преодолеят вратаря Давид Сория. Заид Ромеро от гостите пък получи червен картон в последните секунди, а Хетафе остана осми в класирането.

Мачове от 31-вия кръг на футболното първенство на Испания: Леванте - Хетафе 1:0 от събота: Осасуна - Бетис 1:1 Майорка - Райо Валекано 3:0 Селта Виго - Овиедо 0:3 Атлетик Билбао - Виляреал 1:2 от събота: Барселона - Еспаньол 4:1 Реал Сосиедад - Алавес 3:3 Елче - Валенсия 1:0 Севиля - Атлетико Мадрид 2:1 от петък: Реал Мадрид - Жирона 1:1 В класирането води Барселона със 79 точки, а Реал Мадрид е на втора позиция със 70. Виляреал е на трето място с 61, пред Атлетико Мадрид 57, Бетис 46, Селта Виго 44, Реал Сосиедад 42 и др.