Илия Груев игра като резерва при победа на Лийдс срещу Манчестър Юнайтед

Българският национал Илия Груев игра като резерва, а Лийдс Юнайтед победи с 2:1 Манчестър Юнайтед като гост в последен мач от 31-ия кръг на английското първенство по футбол. С това йоркшърци заеха еднолично 15-ото място във Висшата лига и са с шест точки пред първия под чертата на изпадащите Тотнъм.

Ноа Окафор вкара два гола за Лийдс, който бе улеснен от червен картон на Лисандро Мартинес в 56-ата минута. Аржентинецът бе изгонен от игра, след като издърпа косата на играча на гостите Доминик Калвърт-Люин.

Манчестър Юнайтед остава трети в класирането с 55 точки и води на Астън Вила по голова разлика. Ливърпул е с три точки пасив след победата си с 2:0 над Фулъм в събота, а Челси е с още четири назад, след като загуби с 0:3 от Манчестър Сити в неделя и допусна трето поредно поражение.

Окафор вкара първия гол в петата минута и добави още един в средата на полувремето, докато за Юнайтед се разписа Каземиро с човек по-малко. Илия Груев пък влезе в игра в 74-ата минута на мястото на титуляра в средата на терена Ао Танака и завърши всичките си подавания за 100-процентов актив.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 31-вия кръг: Манчестър Юнайтед - Лийдс 1:2 от неделя: Кристъл Палас - Нюкасъл 2:1 Нотингам Форест - Астън Вила 1:1 Съндърланд - Тотнъм 1:0 Челси - Манчестър Сити 0:3 от събота: Ливърпул - Фулъм 2:0 Брентфорд - Евертън 2:2 Бърнли - Брайтън 0:2 Арсенал - Борнемут 1:2 от петък: Уест Хям - Уулвърхямптън 4:0 Начело в класирането е Арсенал със 70 точки, Манчестър Сити е на второ място с 64 точки, пред Манчестър Юнайтед и Астън Вила с по 55, Ливърпул с 52, Челси с 48 точки и др.