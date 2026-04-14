Подробно търсене

Илия Груев игра като резерва при победа на Лийдс срещу Манчестър Юнайтед

Ивайло Георгиев
Ноа Окафор (вляво) вкара два гола за Лийдс / Снимка: AP Photo/Dave Thompson
Лондон,  
14.04.2026 08:25
 (БТА)

Българският национал Илия Груев игра като резерва, а Лийдс Юнайтед победи с 2:1 Манчестър Юнайтед като гост в последен мач от 31-ия кръг на английското първенство по футбол. С това йоркшърци заеха еднолично 15-ото място във Висшата лига и са с шест точки пред първия под чертата на изпадащите Тотнъм.  

Ноа Окафор вкара два гола за Лийдс, който бе улеснен от червен картон на Лисандро Мартинес в 56-ата минута. Аржентинецът бе изгонен от игра, след като издърпа косата на играча на гостите Доминик Калвърт-Люин.  

Манчестър Юнайтед остава трети в класирането с 55 точки и води на Астън Вила по голова разлика. Ливърпул е с три точки пасив след победата си с 2:0 над Фулъм в събота, а Челси е с още четири назад, след като загуби с 0:3 от Манчестър Сити в неделя и допусна трето поредно поражение.  

Окафор вкара първия гол в петата минута и добави още един в средата на полувремето, докато за Юнайтед се разписа Каземиро с човек по-малко. Илия Груев пък влезе в игра в 74-ата минута на мястото на титуляра в средата на терена Ао Танака и завърши всичките си подавания за 100-процентов актив. 

Първенство на Англия по футбол, мачове от 31-вия кръг:

Манчестър Юнайтед - Лийдс       1:2

от неделя:
Кристъл Палас - Нюкасъл         2:1
Нотингам Форест - Астън Вила    1:1
Съндърланд - Тотнъм             1:0
Челси - Манчестър Сити          0:3

от събота:
Ливърпул - Фулъм                2:0
Брентфорд - Евертън             2:2
Бърнли - Брайтън                0:2
Арсенал - Борнемут              1:2

от петък:
Уест Хям - Уулвърхямптън        4:0

Начело в класирането е Арсенал със 70 точки, Манчестър Сити е на второ място с 64 точки, пред Манчестър Юнайтед и Астън Вила с по 55, Ливърпул с 52, Челси с 48 точки и др.

/АВ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:05 на 14.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация