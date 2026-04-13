"И двата отбора можеха да победят, странен мач", каза наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
На снимката: треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич.Снимка: Боян Ботев, архив
Стара Загора,  
13.04.2026 21:40
 (БТА)

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) говори пред БТА след края на мача с Берое в Стара Загора. 

Ето какво каза наставникът:

"Странен мач. Със сигурност и двата отбора можеха да победят. Може би ние трябваше да контролираме повече играта на терена. Имаше атаки и към двете врати. Някои от ситуациите за съперника бяха след наши грешки или по-скоро неправилни решения на наши футболисти. Ние имахме също много добри шансове, но за съжаление на отбелязахме. Не сме доволни, защото можехме да победим"

Той коментира и позицията на Локомотив след края на редовния сезон.

"Доволни сме от показаното и от тяхното представяне и поведение. Постигнахме добри резултати. Нашата цел до края е да надградим и подобряваме играта си с всеки следващ двубой. През сезона, а и в момента имахме проблеми с контузени и наказани футболисти, което дава отражение. Ще се борим за победа във всеки мач до края"

/МД/

