Вавринка отпадна на старта на турнира по тенис в Барселона

Швейцарският тенисист Стан Вавринка не успя да се класира за втория кръг на турнира по тенис на червени кортове ATП 500 в Барселона, Испания.

Ветеранът, номер 107 в света, загуби на старта от седмия в схемата британец Камерън Нори с 4:6, 7:6(5), 4:6 за 2 часа и 36 минути на корта.

Във втория кръг на турнира в Барселона Камерън Нори ще играе срещу американския тенисист Итън Куин, който се наложи над сънародника си Райли Опелка със 7:5, 7:6(7).

В друга среща от първия кръг осмият поставен Джак Дрейпър (Великобритания) отпадна от аржентинеца Томас Мартин Ечевери след 6:3, 3:6, 1:1 и отказване на Дрейпър поради контузия.

Португалецът нуно Боржеш се класира за вторият кръг след победа над Адриан Манарино от Франция с 6:3, 6:4. Напред продължава и представителят на домакините Рафаел Ходар, който надигра сънародника си от Испания Хауме Мунар с 6:1, 6:2.