Нулево реми между Берое и Локомотив Пловдив в среща от последния кръг на редовния сезон в Първа лига

Мирослав Димитров
Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
София,  
13.04.2026 20:56
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 30-ия кръг на efbet Лига:

ЦСКА - Левски  - 1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Хуан Переа 72, 1:1 Леандро Годой 90+4

Берое (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив) - 0:0

вторник:
Ботев Враца - Локомотив (София)
Добруджа (Добрич) - Ботев (Пловдив)

сряда:
Черно море (Варна) - ЦСКА 1948
Арда Кърджали - Лудогорец (Разград)

четвъртък:
Септември София - Спартак (Варна)
Монтана - Славия  
временно класиране:
 1. Левски                  30  22   4   4  64:22  70 точки
 2. Лудогорец               29  17   9   3  57:19  60
 3. ЦСКА (София)            30  16   8   6  43:23  56
 4. ЦСКА 1948 (Сф)          29  17   5   7  46:31  56
 5. Локомотив (Пловдив)     30  11  13   6  30:33  46
 6. Черно море              29  11  11   7  33:22  44
 7. Арда (Кърджали)         29  11   8  10  32:27  41
 8. Славия 1913 (София)     29  10   8  11  36:33  38
 9. Локомотив (София)       29   9  10  10  38:36  37
10. Ботев (Пловдив)         29  10   7  12  37:37  37
11. Ботев (Враца)           29   8  11  10  21:23  35
12. Добруджа 1919 (Добрич)  29   7   5  17  23:40  26
13. Спартак (Варна)         29   5  11  13  25:50  26
15. Септември (София)       29   7   4  18  25:58  29
14. Берое (Стара Загора)    30   4  11  15  19:44  23
16. Монтана                 29   3   7  19  15:46  16

