Нулево реми между Берое и Локомотив Пловдив в среща от последния кръг на редовния сезон в Първа лига

site.btaНулево реми между Берое и Локомотив Пловдив в среща от последния кръг на редовния сезон в Първа лига
Първенство на България по футбол, срещи от 30-ия кръг на efbet Лига: ЦСКА - Левски - 1:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Хуан Переа 72, 1:1 Леандро Годой 90+4 Берое (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив) - 0:0 вторник: Ботев Враца - Локомотив (София) Добруджа (Добрич) - Ботев (Пловдив) сряда: Черно море (Варна) - ЦСКА 1948 Арда Кърджали - Лудогорец (Разград) четвъртък: Септември София - Спартак (Варна) Монтана - Славия временно класиране: 1. Левски 30 22 4 4 64:22 70 точки 2. Лудогорец 29 17 9 3 57:19 60 3. ЦСКА (София) 30 16 8 6 43:23 56 4. ЦСКА 1948 (Сф) 29 17 5 7 46:31 56 5. Локомотив (Пловдив) 30 11 13 6 30:33 46 6. Черно море 29 11 11 7 33:22 44 7. Арда (Кърджали) 29 11 8 10 32:27 41 8. Славия 1913 (София) 29 10 8 11 36:33 38 9. Локомотив (София) 29 9 10 10 38:36 37 10. Ботев (Пловдив) 29 10 7 12 37:37 37 11. Ботев (Враца) 29 8 11 10 21:23 35 12. Добруджа 1919 (Добрич) 29 7 5 17 23:40 26 13. Спартак (Варна) 29 5 11 13 25:50 26 15. Септември (София) 29 7 4 18 25:58 29 14. Берое (Стара Загора) 30 4 11 15 19:44 23 16. Монтана 29 3 7 19 15:46 16
/МД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина