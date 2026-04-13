Ламин Ямал: "Обратът е възможен, за това сме тук"

Звездата на Барселона Ламин Ямал е уверен, че Барселона има сили да навакса пасива от два гола от първия мач и да елиминира Атлетико Мадрид на четвъртфиналите в Шампионска лига.

„Не трябва да мислим за наваксването на два гола като за чудо“, каза Ямал на пресконференцията преди реванша.

„Имах късмета, че още от дете поемах повече отговорност, отколкото трябваше. Свикнал съм с това. Просто се фокусирам върху това да се наслаждавам на това, да не го виждам като проблем, а като сила. Благодарен съм за всичко, което ми се случва.“

Повече от половината отбор, който ще излезе срещу Атлетико Мадрид, е излязъл от Ла Масия, младежката академия на Барселона, като 18-годишният Ямал е смятан за най-бляскавия продукт на школата след Лионел Меси.

„Много е важно да имаме много играчи от Ла Масия на терена за мачове като утрешния. Всички сме местни, всички обичаме Барса. Знаем какво означава такъв момент. Ще дадем всичко от себе си докрай“, каза той.

Задачата на Барселона изглежда още по-трудна, като се има предвид, че през миналия месец отборът беше елиминиран от полуфиналите за Купата на краля от Атлетико, след като загуби с 4:0 в първия мач на „Метрополитано“.

Победата с 3:0 в реванша се оказа недостатъчна, изпращайки Атлетико на финала в събота срещу Реал Сосиедад.

Ямал обаче е категоричен, че Барселона няма да се предаде без бой.

„Обещаваме, че ще се борим докрай. Ще дадем всичко от себе си за тази емблема. Ще бъде мач с продължителност 90 или повече минути; това все още не е свършило. Обратът е много възможен, затова сме тук“, каза Ямал.