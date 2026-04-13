Подробно търсене

Милуоки Бъкс не очаква Док Ривърс да се завърне като треньор през следващия сезон

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Jeffrey Phelps
Милуоки,  
13.04.2026 10:47
 (БТА)

Ръководството на Милуоки Бъкс не очаква Док Ривърс да се завърне като треньор през следващия сезон, каза за АП човек, запознат със ситуацията.

Има известни дискусии дали той ще остане в клуба на друг пост. ЕSPN първо съобщи, че Ривърс няма да остане треньор на Милуоки през следващия сезон. 

Ривърс каза преди загубата на Бъкс със 106:126 от Филаделфия в неделя, която сложи край на сезона им, че няма да обявява нищо, но не остави почти никакви съмнения относно намеренията си. Той посочи възрастта и времето, прекарано с внуците му, като ключови причини, поради които би прекратил треньорската си кариера.

Бъкс постигнаха 32-50 този сезон. 64-годишният Ривърс, който беше треньор на Филаделфия в продължение на три сезона, призна в неделя, че е носил известна емоционална тежест. Въпреки това, той не искаше да произнесе никаква реч за оттеглянето си, защото „никога не се знае“.

„Не искам да бъда Али и да продължа да се връщам“, каза Ривърс. Окончателният му отговор ще дойде „определено по-рано“, а не по-късно от подготвителния период.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:06 на 13.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация