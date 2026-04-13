Григор Димитров се смъкна на 135-о място в световната ранглиста по тенис на АТП, Иван Иванов с ново рекордно класиране

Ива Кръстева
Григор Димитров, снимка: AP Photo/Dita Alangkara
Sofia,  
13.04.2026 10:30
 (БТА)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се смъкна до 135-о място в световната ранглиста на АТП.

34-годишният Димитров не успя да защити точките си от турнира от сериите "Мастърс" в Монте Карло миналата седмица, след като загуби от Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 4:6, 6:2, 3:6. Така той пада с 42 позиции до 135-а с актив от 455 точки.

За последно българинът бе извън първите 100 в света през март 2012 година, а извън първите 130 не е бил от 2010 година насам.

Шампионът от "Уимбълдън" и от Откритото първенство на САЩ при юношите за миналия сезон Иван Иванов прогресира с четири места до рекордната в кариерата си 600-а позиция с 62 точки.

Италианецът Яник Синер се завърна на върха в класацията, след като победи Карлос Алкарас (Испания) на финала в Монте Карло. Синер има 13350 точки, Алкарас е с 13240, а трети остава Александър Зверев (Германия) с 5555 точки.  

 

Световни ранглисти по тенис и българите в тях:
 сингъл:
   1.  (2) Яник Синер (Италия)            13350 точки
   2.  (1) Карлос Алкарас (Испания)       13240 точки
   3.  (3) Александър Зверев (Германия)    5555 точки
   4.  (4) Новак Джокович (Сърбия)         4710 точки
   5.  (7) Феликс Оже-Алиасим (Канада)     4100 точки
   6.  (8) Бен Шелтън (САЩ)                3900 точки
   7.  (6) Алекс де Минор (Австралия)      3895 точки   
   8.  (8) Тейлър Фриц (САЩ)               3870 точки
   9.  (5) Лоренцо Музети (Италия)         3625 точки
  10. (10) Даниил Медведев (Русия)         3560 точки
   българите: 
 135.  (93) Григор Димитров                  455 точки
 308. (308) Димитър Кузманов                 165 точки
 444. (441) Пьотр Нестеров                   101 точки
 600. (604) Иван Иванов                       62 точки
 673. (669) Илиян Радулов                     50 точки
 687. (687) Александър Донски                 48 точки
 736. (737) Янаки Милев                       41 точки
 860. (861) Динко Динев                       29 точки
 876. (875) Анас Маздрашки                    27 точки
 890. (890) Александър Василев                25 точки
1092.(1092) Адриан Андреев                    12 точки
1161.(1164) Леонид Шейнгезихт                 10 точки
1192.(1195) Джордж Лазаров                     9 точки
1260.(1253) Виктор Марков                      7 точки
1378.(1382) Георги Георгиев                    5 точки
1482.(1487) Диан Недев                         4 точки
1956.(1952) Максимилиан Борисов                1 точка
1956.(1952) Александър Петров                  1 точка
2055.(2052) Антъни Генов                       1 точка
2117.(2113) Самуил Конов                       1 точка

   двойки:
   1. (1) Нийл Скупски (Великобритания)     8640 точки
   2. (2) Орасио Себайос (Испания)          8610 точки
   3. (3) Марсел Гранойерс (Испания)        8520 точки
   4. (4) Лойд Гласпуул (Великобритания)    6930 точки  
   5. (5) Джулиън Кеш (Великобритания)      6780 точки
   6. (6) Хари Хелиоваара (Финландия)       6720 точки
   6. (6) Хенри Патън (Великобритания)      6720 точки
   8. (8) Джо Солсбъри (Великобритания)     6010 точки
   9. (9) Марсело Аревало (Аржентина)       5400 точки
   9. (9) Мате Павич (Хърватия)             5400 точки
   българите:
 105. (106) Александър Донски                791 точки
 248. (246) Антъни Генов                     278 точки
 417. (420) Пьотр Нестеров                   144 точки
 545. (606) Янаки Милев                      101 точки
 810. (862) Леонид Шейнгезихт                 54 точки
 951. (957) Виктор Марков                     40 точки
1126.(1029) Динко Динев                       29 точки
1442.(1447) Диан Недев                        16 точки
1496.(1502) Илиян Радулов                     14 точки
1498.(1504) Георги Георгиев                   14 точки
1501.(1507) Самуил Конов                      14 точки
1673.(1678) Михаил Иванов                     10 точки
1696.(1698) Димитър Кузманов                   9 точки
1707.(1709) Анас Маздрашки                     9 точки
1734.(1732) Пламен Милушев                     8 точки
1867.(1869) Радослав Шандаров                  7 точки
2002.(2004) Васил Шандаров                     5 точки
2014.(2013) Александър Петров                  4 точки
2090.(2087) Ерик Владимиров                    4 точки
2109.(2108) Джордж Лазаров                     4 точки
2131.(2126) Александър Василев                 4 точки
2362.(2361) Никола Керемедчиев                 2 точки
2362.(2361) Борислав Кирилов                   2 точки
2362.(2361) Николай Неделчев                   2 точки
2362.(2361) Дейвид Симеонов                    2 точки

/ИК/

