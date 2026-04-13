Баскетболният национал Йордан Минчев и Кемниц допуснаха трета поредна загуба в Бундеслигата

Българският национал Йордан Минчев и клубният му отбор Кемниц загубиха като гост от Байерн Мюнхен със 77:91 в среща от 29-ия кръг в първенството на Германия по баскетбол за мъже.

Минчев започна като титуляр и се отличи с 9 точки, 7 борби и 3 асистенции за 29 минути, но не завърши срещата, тъй като натрупа пет лични нарушения. От неговите съотборници Ерик Уошингтън записа 15 точки и 5 асистенции.

Кемниц заема 12-а позиция във временното класиране в Бундеслигата с актив 12-16.

В следващия си мач тимът ще бъде домакин на Улм на 15 април.