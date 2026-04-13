Подробно търсене

Баскетболният национал Йордан Минчев и Кемниц допуснаха трета поредна загуба в Бундеслигата

Ива Кръстева
снимка: Христо Касабов/БТА (архив)
Берлин,  
13.04.2026 10:04
 (БТА)

Българският национал Йордан Минчев и клубният му отбор Кемниц загубиха като гост от Байерн Мюнхен със 77:91 в среща от 29-ия кръг в първенството на Германия по баскетбол за мъже.

Минчев започна като титуляр и се отличи с 9 точки, 7 борби и 3 асистенции за 29 минути, но не завърши срещата, тъй като натрупа пет лични нарушения. От неговите съотборници Ерик Уошингтън записа 15 точки и 5 асистенции.

Кемниц заема 12-а позиция във временното класиране в Бундеслигата с актив 12-16.

В следващия си мач тимът  ще бъде домакин на Улм на 15 април.

/ИК/

Свързани новини

29.03.2026 10:23

Баскетболният национал Йордан Минчев отбеляза 15 точки за нова победа на Кемниц в Бундеслигата

Българският национал Йордан Минчев и клубният му отбор Кемниц победиха Олденбург с 95:85 като домакини в среща от 26-ия кръг в първенството на Германия по баскетбол за мъже
07.03.2026 12:34

Йордан Минчев и клубният му тим Кемниц прекъснаха победната си серия в баскетболната Бундеслига

Националът Йордан Минчев и клубният му отбор Кемниц отстъпиха при гостуването си на тима на Вюрцбург с 69:81 в среща от 22-ия кръг в първенството на Германия по баскетбол за мъже

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:07 на 13.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация